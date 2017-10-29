Вибори до ОТГ: поліція порушила дві справи
Під час голосування на місцевих виборах Національна поліція відкрила два кримінальних провадження.
Одне з них - за незаконне використання виборчих бюлетенів, інше - за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, повідомили правоохоронці.
"Всього з моменту відкриття дільниць до поліції надійшло 46 повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, поліція Рівненщини повідомила, що розслідує факт підкупу виборців у селі Зносичі Сарненського району: "Вирішується питання про відкриття кримінального провадження".
У неділю в Україні відбулися вибори у 202 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях країни.
Загалом станом на 14 жовтня 2017 року таких громад 665 - їх утворили у рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року.
- Повіти, старости і громади: як змінять Україну
- "Так, як баби розказували": в Україні обрали першого старосту
Вдень місцеві вибори відбувалися на усіх 1920 виборчих дільницях у штатному режимі, зазначили у Національній поліції.
"У зв'язку з виявленням помилок у виборчих бюлетенях тимчасово призупиняли свою роботу дві виборчі комісії - у селі Софіївка Білозерського району Херсонської області та в селі Обичів Прилуцького району Чернігівської області", - додали там.
Правоохоронці також наголосили, що працюють у посиленому режимі - до роботи на виборчих дільницях залучили понад 4 тисячі поліцейських.
Без електрики і пломб
Про порушення впродовж дня також повідомляли представники політсил за спостерігачі.
Львівська обласна організації Комітету виборців України заявила про відсутність електроенергії на кількох виборчих дільницях Славської об'єднаної територіальної громади у Сколівському районі.
Координаторка громадянської мережі ОПОРА Катерина Шарпата зазначила, що у Волинській області на окремих дільницях в Рожищенському районі виборці голосували при свічках.
Спостерігачі від партії "Об'єднання "Самопоміч" серед іншого повідомили, що на виборчій дільниці в селі Білозерка Херсонської області на урнах не було пломб.
У партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" повідомили про десяток зафіксованих порушень. Зокрема, виборчу дільницю Буринської ОТГ у Сумській області закрили одразу після відкриття, оскільки там не отримали бюлетені для голосування.
В "Опозиційному блоці" заявили, що під час виборів голови Шабської об'єднаної територіальної громади Одеської області зафіксували масові порушення.
"Волевиявлення виборців спотворене скупкою голосів і системним застосуванням адміністративного ресурсу. За відсутності іноземних спостерігачів влада відкинула будь-які умовності", - заявили у партії.
А спостерігачі від "Блоку Петра Порошенка" зафіксували масове підвезення виборців представниками інших політсил до дільниць у Кремінському районі Луганської області.