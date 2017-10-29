Вибори до ОТГ: поліція порушила дві справи

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Під час голосування на місцевих виборах Національна поліція відкрила два кримінальних провадження.

Одне з них - за незаконне використання виборчих бюлетенів, інше - за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, повідомили правоохоронці.

"Всього з моменту відкриття дільниць до поліції надійшло 46 повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом", - ідеться у повідомленні.

Окрім того, поліція Рівненщини повідомила, що розслідує факт підкупу виборців у селі Зносичі Сарненського району: "Вирішується питання про відкриття кримінального провадження".

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У неділю в Україні відбулися вибори у 202 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) в усіх областях країни.

Загалом станом на 14 жовтня 2017 року таких громад 665 - їх утворили у рамках адміністративно-територіальної реформи 2015 року.

Вдень місцеві вибори відбувалися на усіх 1920 виборчих дільницях у штатному режимі, зазначили у Національній поліції.

"У зв'язку з виявленням помилок у виборчих бюлетенях тимчасово призупиняли свою роботу дві виборчі комісії - у селі Софіївка Білозерського району Херсонської області та в селі Обичів Прилуцького району Чернігівської області", - додали там.

Правоохоронці також наголосили, що працюють у посиленому режимі - до роботи на виборчих дільницях залучили понад 4 тисячі поліцейських.

Без електрики і пломб

Про порушення впродовж дня також повідомляли представники політсил за спостерігачі.

Львівська обласна організації Комітету виборців України заявила про відсутність електроенергії на кількох виборчих дільницях Славської об'єднаної територіальної громади у Сколівському районі.

Координаторка громадянської мережі ОПОРА Катерина Шарпата зазначила, що у Волинській області на окремих дільницях в Рожищенському районі виборці голосували при свічках.

Спостерігачі від партії "Об'єднання "Самопоміч" серед іншого повідомили, що на виборчій дільниці в селі Білозерка Херсонської області на урнах не було пломб.

У партії "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" повідомили про десяток зафіксованих порушень. Зокрема, виборчу дільницю Буринської ОТГ у Сумській області закрили одразу після відкриття, оскільки там не отримали бюлетені для голосування.

В "Опозиційному блоці" заявили, що під час виборів голови Шабської об'єднаної територіальної громади Одеської області зафіксували масові порушення.

"Волевиявлення виборців спотворене скупкою голосів і системним застосуванням адміністративного ресурсу. За відсутності іноземних спостерігачів влада відкинула будь-які умовності", - заявили у партії.

А спостерігачі від "Блоку Петра Порошенка" зафіксували масове підвезення виборців представниками інших політсил до дільниць у Кремінському районі Луганської області.