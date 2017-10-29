Одеса: від удару струмом загинув вихованець дитбудинку
У дитячому будинку "Перлинка" в Одесі від удару струмом загинув підліток.
Як повідомили в обласній прокуратурі, це сталося через те, що не було належного нагляду за трансформаторною підстанцією на території комунальної установи.
Вихованцеві дитбудинку було 15 років.
"Трагічний випадок показав відсутність належного нагляду і контролю за об'єктами, що становлять підвищену небезпеку для громадян. Такі об'єкти, що перебувають у віданні територіальних відділень обленерго, мають бути ізольовані, закриті для доступу сторонніх осіб, тим більше дітей", - ідеться у повідомленні.
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За словами радника керівника Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка, трансформаторна підстанція, про яку йдеться, належить Південному району електричних мереж ПАТ "Одесаобленерго".
"В ході невідкладних слідчих дій вилучено всю технічну і виробничу документацію, за якою встановлено посадових осіб, що відповідають за технічний стан, безпеку та експлуатацію цього об'єкта", - наголосив Руслан Форостяк.
Правохоронці встановили, що на момент трагедії на приміщенні підстанції не було замків.
Справу розслідують як умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок".