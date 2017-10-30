Трамп знову розкритикував Клінтон і слідство щодо Росії

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Президент США Дональд Трамп видав у Twitter нову тираду про "вину" Гілларі Клінтон та опозиційної Демократичної партії.

Його твітам передували повідомлення у ЗМІ про те, що велике журі присяжних схвалило секретні звинувачення і, можливо, вже у понеділок відбудуться перші арешти у справі про імовірну змову між Росією і оточенням чинного американського президента.

Пан Трамп наполягає на тому, що звинувачення у змові між його передвиборчою командою і Росією є "полюванням на відьом".

Він написав, що Республіканська партія його підтримує, і закликав: "Зробіть що-небудь!"

За повідомленнями в пресі, у п'ятницю були схвалені перші звинувачення в розслідуванні, яке очолює спецпрокурор Роберт Мюллер. Однак, як повідомили CNN і Reuters з посиланням на неназване джерело, невідомо, що це за звинувачення і проти кого вони висунуті.

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump ...are now fighting back like never before. There is so much GUILT by Democrats/Clinton, and now the facts are pouring out. DO SOMETHING! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 жовтня 2017 р.

У неділю вранці президент Трамп опублікував низку твітів:

"Ніколи не бачив такого єднання і злості серед республіканців у зв'язку з відсутністю розслідування по Клінтон і Фальшивому Досьє (зараз вже 12 млн доларів?),..."

"...уранова угода з Росією, 33 000 з гаком видалених імейлів, приховування з боку Комі і ще багато чого.Натомість вони займаються липовою..."

"..."змовою" [між Трампом і Росією], якої немає. Демократи скористалися цим жахливим (і шкідливою для нашої країни) Полюванням на Відьом в шкідливих політичних цілях, однак республіканці...

"...зараз дають відсіч як ніколи. На демократах/Клінтон стільки ВИНИ, і зараз факти виходять назовні. ЗРОБІТЬ ЩО-НЕБУДЬ!"

Приблизно через годину з'явився ще один твіт президента: "Вся ця балаканина про "Росію" тоді, коли республіканці протискають свою епохальну податкову реформу. Чи не випадково це? НІ!"

Критики у Twitter незабаром звинуватили Трампа в спробі відвернути увагу від розслідування щодо Росії, перевівши стрілки на свою колишню суперницю по президентським виборам, яку він переміг майже рік тому.

Пропустити Twitter допис , автор: @TitanMen She's not the President, you are....Nice try at distracting from indictments coming on Monday. He who doth protest too much... — TitanMen (@TitanMen) 29 жовтня 2017 р.

Американські спецслужби на початку січня оголосили одностайний висновок про те, що російська влада активно намагалися допомогти Дональду Трампу виграти вибори.

Розслідування, очолюване Мюллером, вивчає, чи була якась взаємодія між Росією і президентським штабом Трампа. Обидві сторони заперечують звинувачення в змові.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мюллер був призначений спецпрокурори після того, як Трамп звільнив голову ФБР Комі

Колишній директор ФБР Мюллер був призначений спецпрокурором у травні, після того як Трамп несподівано звільнив голову ФБР Джеймса Комі.

У минулу п'ятницю Дональд Трамп заявив, що є "спільна згода" в тому, що жодної змови між ним і Росією не було. Водночас він сказав, що між Москвою і Гілларі Клінтон зв'язки існували.

Республіканці в сенаті заявили, що угода про уран із російською держкорпорацією "Росатом" 2010 року була укладена, коли Клінтон займала посаду держсекретаря, в обмін на пожертвування благодійному фонду її чоловіка.

У цій справі розпочато розслідування комітету палати представників. Демократи називають це спробою відвернути увагу від розслідування російського сліду в передвиборчій кампанії Трампа.