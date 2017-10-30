Військова прокуратура розслідує інцидент на аеродромі в Одесі

Копирайт изображения Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook Image caption У неділю Командування Повітряних сил заявило про спробу рейдерського захоплення на території військового містечка в Одесі. Поліція назвала причиною конфлікту земельну суперечку.

Військова прокуратура Одеського гарнізону розслідує інцидент на території військового містечка в Одесі, де розташований діючий аеродром. Про це повідомила Військова прокуратура Південного регіону України.

Напередодні командування Повітряних сил заявило про спробу рейдерського захоплення військового об'єкта і викрадення військового майна.

У заяві ішлося, що у неділю вранці близько 40 невідомих людей у балаклавах спробували захопити частину території військового об'єкта, який є власністю Міноборони України.

"Невідомі особи, які позиціонують себе як представники торгово-розважального центру Citi Center частково демонтували огорожу військової частини А3571 та здійснили вивіз військового майна в невідомому напрямку", - заявило командування Повітряних сил.

Втім, пізніше поліція заявила, що рейдерського захоплення не було, а конфлікт між військовими і будівельниками стався через земельну суперечку.

У понеділок Військова прокуратура Південного регіону заявила, що тримає на контролі хід досудового розслідування у цій справі.

Там повідомили, що, як з'ясувалося, 29 жовтня... "приватні підприємці із залученням будівельників встановили тимчасову огорожу в межах території військового містечка", де розташований діючий військовий аеродром "Шкільний".

Втім, військове управління не намагалося оскаржити у суді дозвільну документацію за цим фактом, додали у військовій прокуратурі.

Розслідування почали за статтею про "порушення статутних правил вартової служби".

Там наголосили, що триматимуть на контролі хід розслідування, а також дадуть правову оцінку як діям військовослужбовців військової частини, так і діям представників підприємців.