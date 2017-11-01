На Донбасі загинув військовий, ще 5 - поранені

Копирайт изображения УНІАН Image caption У соцмережах повідомляють, що загиблий входив до складу "Грузинського легіону"

За минулу добу на Донбасі загинув один український військовослужбовець, ще п'ятеро були поранені. Про це зранку середи повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 17 разів порушили режим тиші. Переважаючим вогнем із піхотного озброєння сили АТО 13 разів пригнічували активність найманців. Унаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще п'ятеро отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

"У районі проведення АТО ворог й надалі порушує перемир'я та застосовує озброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів, що вкотре підтверджує зацікавленість бойовиків в ескалації конфлікту на Донбасі", - стверджують у штабі АТО.

Водночас командир добровольчого формування "Грузинський легіон", що офіційно входить до ЗСУ, Мамука Мамулашвілі написав у Facebook, що загинув один з грузинських бійців Гіоргі Саралідзе.

У соцмережах повідомляють, що загиблий був командиром розвідроти у складі 57 бригади, яка потрапила у засідку.

У самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" у порушеннях перемир'я на Донбасі звинувачують українську армію.

Там зокрема заявили, що українські військові напередодні обстріляли групу Спільного центру з контролю та координації припинення вогню (СЦКК) на півдні підконтрольних сепаратистам територій.

Про жертви серед членів групи у "ДНР" не повідомляють.