Каськіва екстрадували в Україну - Луценко

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Колишнього керівника Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами України Владислава Каськіва доправили до України. Про це зранку середи повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Вночі 1 листопада спільними зусиллями ГПУ та СБУ з Панами в Україну екстрадовано колишнього Голову Держкомінвестпроекту Владислава Каськіва, який підозрюється у заволодінні в 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн", - написав генпрокурор у Facebook.

"Наразі Каськіва доставлено до Головного слідчого управління ГПУ, тривають слідчі дії", - додав Юрій Луценко.

"Це перший випадок екстрадиції екс-високопосадовця в Україну. Але не останній", - анонсував керівник ГПУ.

Владислав Каськів просив у Панамі політичного притулку. Всі звинувачення проти себе він відкидає і раніше заявляв про "категоричну готовність" співпрацювати з українськими правоохоронцями.