Син Авакова вважає справу проти себе "заангажованою"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Правоохоронці біля будівлі у Харкові, де Національне антикорупційне бюро України проводило слідчі дії, 31 жовтня 2017 р.

Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр вважає, що відкрите проти нього провадження Національного антикорупційного бюро України щодо закупівлі рюкзаків за завищеними цінами, в якому він фігурує як підозрюваний, є політизованим.

"Процесуальні дії НАБУ пов'язані з абсолютно політизованою, заангажованою політичною справою, в якій ні грама юридичної логіки, підстав і так далі…" - заявив він у коментарі журналістам програми "Схеми".

Репортерам вдалося поспілкуватися з Олександром Аваковим напередодні ввечері у міській клінічній лікарні Києва №4, куди його привезли для проходження медичного обстеження.

Юристи пояснили, що це звичайна процедура, перш ніж підозрюваного відправляють у слідчий ізолятор, де він чекатиме засідання суду для обрання запобіжного заходу, додають у "Схемах".

Очікується, що у середу Солом'янський суд Києва обиратиме Олександру Авакову запобіжний захід.

Тим не менше, станом на 9:30 ранку відповідне клопотання до суду ще не надійшло, повідомила прес-служба суду.

Що сталося

Копирайт изображения УНІАН Image caption Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков також називає справу проти його сина "політичною"

31 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру у розтраті державних коштів двом особам, затриманим раніше цього дня у так званій "справі про рюкзаки Авакова".

При цьому в НАБУ не назвали імен тих, кому вручили підозру, зазначаючи лише, що "йдеться про колишнього заступника міністра внутрішніх справ України та приватну особу". Третього затриманого цього дня наразі "доправляють із Харкова до Києва для вручення підозри".

Проте раніше стало відомо, що НАБУ провела обшуки у приміщеннях сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря.

У підсумку детективи затримали трьох осіб за звинуваченням у завданні державі збитків на 14 мільйонів гривень при закупівлі МВС рюкзаків.

ЗМІ також оприлюднили відео, на якому видно момент затримання Олександра Авакова, а також його прибуття до приміщення НАБУ у Києві.

Сам міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що сподівається на адекватний судовий процес у справі щодо його сина Олександра.

"Ні мій син, ні фірми, в яких він є засновником, не мають та не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде всю процедуру і доведе це в суді", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

МВС України при цьому заявило, що дії НАБУ мають політичну мету.

"Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції", - заявили в МВС.

"Рюкзаки Авакова"

Копирайт изображения МВС Image caption У МВС наполягають, що процедуру закупівлі рюкзаків провели за правилами і вимогами, передбаченими законодавством

У 2014-2015 роках МВС уклало договори з компанією "Дніпровенд" на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та приватним підприємством "Плигачов" на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

В 2015 році ГПУ відкрила кримінальну справу через можливі зловживання при придбанні рюкзаків для МВС та Нацгвардії. Згодом цю справу передали НАБУ.

ЗМІ повідомляли, що рюкзаки придбали через підприємства, підконтрольні Олександру Авакову, сину міністра МВС.

Арсен Аваков раніше заявляв, що ні він, ні його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. За його словами, процедура закупівлі рюкзаків була прозорою.

У лютому 2016 року у Youtube з'явилося відео з прихованої камери, на якому видно, як нібито син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков домовлявся з ймовірно екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

У програмі журналістських розслідувань "Схеми" зазначили, що це відео може стати доказом у справі про розкрадання коштів під час закупівлі рюкзаків.