Каськіва можуть випустити під заставу - ГПУ

Копирайт изображения УНІАН Image caption За президенства Януковича Владислав Каськів очолював Держагентство з інвестицій

Суд арештував екс-керівника Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва на два місяці, однак він може вийти під заставу. Про це повідомила речниця Генпрокуратураи Лариса Сарган.

Відповідне рішення на запит ГПУ у середу ухвалив Печерський райсуд Києва.

"У ході розгляду питання захист Владислава Каськіва надав суду довідку про повне відшкодування останнім завданих державі збитків", - написала у Facebook Лариса Сарган.

"Врахувавши даний факт, а також наявність п'ятьох неповнолітніх дітей, Печерський районний суд ухвалив рішення "застосувати щодо підозрюваного Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах 2-місячного терміну досудового розслідування. Обрати підозрюваному Каськіву альтернативний захід у вигляді застави", - додала речниця Генпрокуратури.

Суму застави вона не уточнювала.

Суд також зобов'язав пана Каськіва здати всі закордонні паспорти, а також з'являтися за першою вимогою до слідчого та повідомляти про своє місцеперебування.

Напередодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив про екстрадицію Владислава Каськіва з Панами.

Екс-посадовцю інкримінують заволодіння у 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн.

Владислав Каськів просив у Панамі політичного притулку. Всі звинувачення проти себе він відкидає і раніше заявляв про "категоричну готовність" співпрацювати з українськими правоохоронцями.