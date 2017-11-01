Каськіва можуть випустити під заставу - ГПУ
Суд арештував екс-керівника Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва на два місяці, однак він може вийти під заставу. Про це повідомила речниця Генпрокуратураи Лариса Сарган.
Відповідне рішення на запит ГПУ у середу ухвалив Печерський райсуд Києва.
"У ході розгляду питання захист Владислава Каськіва надав суду довідку про повне відшкодування останнім завданих державі збитків", - написала у Facebook Лариса Сарган.
"Врахувавши даний факт, а також наявність п'ятьох неповнолітніх дітей, Печерський районний суд ухвалив рішення "застосувати щодо підозрюваного Владислава Каськіва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах 2-місячного терміну досудового розслідування. Обрати підозрюваному Каськіву альтернативний захід у вигляді застави", - додала речниця Генпрокуратури.
Суму застави вона не уточнювала.
Суд також зобов'язав пана Каськіва здати всі закордонні паспорти, а також з'являтися за першою вимогою до слідчого та повідомляти про своє місцеперебування.
Напередодні генпрокурор Юрій Луценко повідомив про екстрадицію Владислава Каськіва з Панами.
Екс-посадовцю інкримінують заволодіння у 2012 році у змові з іншими особами коштами Державного бюджету України на суму близько 7,5 млн грн.
Владислав Каськів просив у Панамі політичного притулку. Всі звинувачення проти себе він відкидає і раніше заявляв про "категоричну готовність" співпрацювати з українськими правоохоронцями.