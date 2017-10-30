Негода в Україні: повалені дерева, знеструмлені оселі
Через погодні умови, які почали ускладнюватися в частинах України у неділю, в кількох областях попадали дерева, поранивши щонайменше одну дитину.
Сотні населених пунктів лишилися без електрики, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій (ДСНС).
У селі Текуча Косівського району на Івано-Франківщині дерево впало на 9-річного хлопчика. Його з травмами доставили в реанімацію, кажуть у ДСНС.
У Чернівцях дерево впало на автомобіль, заблокувавши водія всередині. Згодом його звільнили рятувальники.
"Внаслідок падіння дерева чоловік був затиснутий в середині авто. Прибувши на місце події, рятувальники розпилили дерево та деблокували потерпілого", - зазначили в ДСНС.
Роботи з відновлення руху на дорогах і прибирання дерев ведуться у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.
Крім того, через негоду знеструмлені майже 400 населених пунктів у 10 областях України. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання, додали в ДСНС.
Тим часом, негода спричинила хаос і у частинах Центральної та Північної Європи.
Через потужні шторми у Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.