Негода в Україні: повалені дерева, знеструмлені оселі

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Дерева, що впали, пошкодили автомобілі

Через погодні умови, які почали ускладнюватися в частинах України у неділю, в кількох областях попадали дерева, поранивши щонайменше одну дитину.

Сотні населених пунктів лишилися без електрики, повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

У селі Текуча Косівського району на Івано-Франківщині дерево впало на 9-річного хлопчика. Його з травмами доставили в реанімацію, кажуть у ДСНС.

У Чернівцях дерево впало на автомобіль, заблокувавши водія всередині. Згодом його звільнили рятувальники.

"Внаслідок падіння дерева чоловік був затиснутий в середині авто. Прибувши на місце події, рятувальники розпилили дерево та деблокували потерпілого", - зазначили в ДСНС.

Копирайт изображения dsns.gov.ua Image caption Із доріг прибирають повалені дерева

Роботи з відновлення руху на дорогах і прибирання дерев ведуться у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

Крім того, через негоду знеструмлені майже 400 населених пунктів у 10 областях України. Бригади обленерго працюють над відновленням електропостачання, додали в ДСНС.

Тим часом, негода спричинила хаос і у частинах Центральної та Північної Європи.

Через потужні шторми у Німеччині, Польщі та Чехії загинули щонайменше п'ятеро людей.