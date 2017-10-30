У метро в Києві людина впала на колію

Копирайт изображения КП "Київський метрополітен"

У київському метро на станції "Контрактова площа" людина впала на колію, повідомила прес-служба метрополітену.

Рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії призупинили.

Як повідомив кореспондент ВВС Україна, до станції прибули карети швидкої.

Стан пасажира, який упав на колію, поки що не відомий.