У метро в Києві людина впала на колію
- 30 жовтня 2017
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У київському метро на станції "Контрактова площа" людина впала на колію, повідомила прес-служба метрополітену.
Рух поїздів на Куренівсько-Червоноармійській лінії призупинили.
Як повідомив кореспондент ВВС Україна, до станції прибули карети швидкої.
Стан пасажира, який упав на колію, поки що не відомий.