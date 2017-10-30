2016 року рекордно зріс рівень СО2 в атмосфері - звіт

Копирайт изображения Getty Images Image caption Викиди, пов'язані з людською активністю, протягом останніх кількох років уповільнилися, але концентрація СО2 в атмосфері і далі зростає

Концентрація діоксиду вуглецю в атмосфері Землі 2016 року зросла до рекордно високого рівня, свідчать дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

Минулого року рівень CO2 зріс на 50% більше, ніж у середньому за останні 10 років.

За словами дослідників, такому небаченому за 800 тисяч років зростанню рівня CO2 сприяла діяльності людини та явище Ель-Ніньйо.

Цьогорічний звіт, підготований ВМО, ґрунтується на основі вимірювань у 51 країні.

Дослідницькі станції по всьому світу вимірюють концентрації газів, що сприяють розігріванню атмосфери, в тому числі діоксиду вуглецю, метану та оксиду азоту.

2016 року середня концентрація СО2 досягла 403,3 ppm (мільйонних часток). 2015 року вона становила 400 ppm.

"Це найбільше зростання, яке ми спостерігали за ті 30 років, як у нас є ця мережа", - розповіла BBC News керівник програми зі спостереження за світовою атмосферою доктор Оксана Тарасова.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Посухи, спричинені Ель-Ніньйо, обмежують здатність рослин поглинати вуглець

Ель-Ніньйо впливає на кількість вуглецю в атмосфері, оскільки спричиняє посухи, через які рослини повільніше поглинають СО2.

Протягом останніх 70-ти років, як зазначено в доповіді, зростання вмісту СО2 в атмосфері було більшим майже у сто разів, ніж наприкінці останнього льодовикового періоду.

Швидке підвищення рівня СО2 може спровокувати "непередбачувані зміни в кліматичній системі... що призведе до серйозних екологічних та економічних збоїв", застерігають автори дослідження.