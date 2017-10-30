Клімкін: паралелі між Кримом і Каталонією некоректні

Копирайт изображения Getty Images Image caption 27 жовтня регіональний парламент проголосив незалежність Каталонії. Мадрид у відповідь запровадив пряме управління регіоном та позбавив його автономії

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що не можна проводити паралелі між Каталонією, яка намагається відокремитися від Іспанії, та анексованим Росією Кримом, а також конфліктом на Донбасі.

Про це пан Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастісом, який перебуває у Києві.

"Тут, за визначенням, не можна проводити жодних паралелей. Уявіть, що зараз у Каталонії були б дві тисячі російських танків і броньованих машин, тисячі російських регулярних військ і десятки тисяч російських найманців. Усе б фінансувалося і керувалося Росією", - сказав пан Клімкін, якого цитує "УНІАН".

Він наголосив, що в Україні "немає жодного сепаратизму", а натомість у Криму та на Донбасі є "реальна російська агресія".

Росія неодноразово заперечувала свою безпосередню участь у конфлікті на Донбасі.

Водночас міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс зауважив, що ситуації в Каталонії, Криму та на Донбасі "якимось чином схожі, тому що... є загроза територіальній цілісності наших країн".

Тим часом, в Іспанії керівник прокуратури оголосив, що лідерів Каталонії звинуватять в організації бунту.

27 жовтня регіональний парламент проголосив незалежність Каталонії.

Після цього Мадрид запровадив інструменти прямого управління Каталонією, позбавив бунтівний регіон автономії та усунув від влади його керівника Карлеса Пучдемона.