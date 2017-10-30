Клімкін: паралелі між Кримом і Каталонією некоректні
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що не можна проводити паралелі між Каталонією, яка намагається відокремитися від Іспанії, та анексованим Росією Кримом, а також конфліктом на Донбасі.
Про це пан Клімкін сказав на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастісом, який перебуває у Києві.
"Тут, за визначенням, не можна проводити жодних паралелей. Уявіть, що зараз у Каталонії були б дві тисячі російських танків і броньованих машин, тисячі російських регулярних військ і десятки тисяч російських найманців. Усе б фінансувалося і керувалося Росією", - сказав пан Клімкін, якого цитує "УНІАН".
- Прокуратура звинувачує лідерів Каталонії в організації бунту
- Історія сепаратизму: чому Каталонія відокремлює себе від Іспанії
Він наголосив, що в Україні "немає жодного сепаратизму", а натомість у Криму та на Донбасі є "реальна російська агресія".
Росія неодноразово заперечувала свою безпосередню участь у конфлікті на Донбасі.
Водночас міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс зауважив, що ситуації в Каталонії, Криму та на Донбасі "якимось чином схожі, тому що... є загроза територіальній цілісності наших країн".
Тим часом, в Іспанії керівник прокуратури оголосив, що лідерів Каталонії звинуватять в організації бунту.
27 жовтня регіональний парламент проголосив незалежність Каталонії.
Після цього Мадрид запровадив інструменти прямого управління Каталонією, позбавив бунтівний регіон автономії та усунув від влади його керівника Карлеса Пучдемона.