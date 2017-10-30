Лідерам Каталонії загрожують звинувачення в бунті

Копирайт изображения Getty Images Image caption У день референдуму в Каталонії відбулись сутички між поліцією та учасниками голосування

Керівник прокуратури Іспанії оголосив, що лідерів Каталонії звинуватять в організації бунту після оголошення незалежності регіону.

Хосе Мануель Маза заявив, що у звинуваченні також йтиметься про підривну діяльність та провокації.

Згідно з іспанським законодавством, запит щодо звинувачень прокуратури має розглянути суд.

Це відбулось на тлі запровадження Іспанією прямого управління Каталонією, що включає заміну місцевих чиновників на іспанських посадовців.

У п'ятницю Мадрид позбавив Каталонію автономії та усунув від влади керівника регіону Карлеса Пучдемона.

Мадрид планує замінити близько 150 регіональних чиновників у Каталонії, хоча деякі з них пообіцяли не припиняти роботу.

Щодо пана Пучдемона та інших каталонських посадовців можуть висунути кримінальні звинувачення, а цей крок, можливо, призведе до великих протестів.

Що відбудеться далі?

Центральний уряд планує встановити контроль над каталонськими інституціями за допомогою іспанських чиновників вже у понеділок.

Пан Пучдемон та віце-президент краю заявили, що не приймуть таке рішення Мадрида, вказуючи, що від влади їх можуть відсторонити тільки громадяни Каталонії.

Якщо Пучдемон та інші посадовців відмовляться залишити посади, їм можуть заарештувати.

Каталонська регіональна поліція, відома як Mossos, керівника якої звільнили минулого тижня, перебуває поруч з урядовим палацом у центрі Барселони.

Міністр закордонних справ Іспанії Альфонсо Дастіс заявив, що очікує від офіцерів поліції "професійних дій".

Керівник прокуратури Іспанії також готує кримінальні звинувачення проти чиновників, які могли діяти всупереч іспанському законодавству під час оголошення незалежності після референдуму, який є незаконним згідно з іспанською конституцією.

Копирайт изображения EPA Image caption Карлес Пучдемон каже, його звільнити можуть тільки "громадяни Каталонії"

Тим часом Мадрид вже оголосив про проведення нових виборів місцевої влади Каталонії 21 грудня.

Пан Пучдемон може балотуватись на нових виборах, заявив нещодавно голова МЗС Дастіс, але тільки у разі, якщо відставленого керівника регіону не ув'язнять.

Що з автономією Каталонії?

У неділю пан Дастіс заявив Sky News: "Ми не забираємо у Каталонії автономію. Фактично, ми її ще раз встановлюємо".

"Вони зрозуміють, що не можуть робити щось поза законом та узурпувати владу", - додав він.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Хуан Ігнасіо Сойдо звернувся до всіх офіцерів у Каталонії з проханням бути лояльними з настанням "нової ери" у регіоні.

Він нагадав регіональним поліцейським, які зараз перебувають під прямим контролем Мадрида, про обов'язок виконувати накази та гарантувати "права та свободи для усіх".

Офіцери поліції у Барселоні заявили ВВС, що вже виконали наказ прибрати портрети Пучдемона з поліційних відділків в усьому регіоні.

Правління з Мадрида

Іспанію охопила конституційна криза після референдуму, організованого сепаратистським урядом Карлеса Пучдемона, що визнав незаконним конституційний суд країни.

Image caption Багато мешканців Каталонії виступають проти незалежності

Уряд Каталонії заявив, що у голосуванні взяли участь 43% виборців, 90% з яких проголосували за незалежність.

27 жовтня регіональний парламент проголосив незалежність Каталонії.

Після цього прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой оголосив про розпуск місцевого парламенту та звільнення пана Пучдемона з посади керівника Каталонії.

У Бельгії вже заявили, що можуть надати притулок для пана Пучдемона.

Проте наразі немає ознак того, що пан Пучдемон збирається покинути Каталонію.

Перед тим, як Мадрид взяв контроль над урядом Каталонії, регіон мав один з найвищих рівнів автономії в Іспанії.

Каталонія мала власний парламент, поліцію, публічного телемовника, уряд та президента.