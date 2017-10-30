Пола Манафорта звинуватили у змові проти США

Копирайт изображения Reuters Image caption Журналісти сфотографували Манафорта, який виїздив з дому вранці понеділка, прямуючи до ФБР

ФБР звинуватило колишнього голову виборчого штабу президента Дональда Трампа Пола Манафорта за 12 епізодами, включно із змовою проти влади США, йдеться у заяві відомства.

Серед інших епізодів обвинувачення - відмивання грошей, отриманих за кордоном, неправдиві заяви та сім випадків замовчування щодо рахунків в іноземних банках.

У звинуваченні окремо вказано, що з 2006 до 2015 року Пол Манафорт як консультант та лобіст працював незареєстрованим представником Партії регіонів, Віктора Януковича та "Опозиційного блоку". Так він заробив десятки мільйонів доларів, з яких не сплатив податків у США.

Згідно з повідомленнями, йому, а також його колишньому бізнес-партнеру Ріку Гейтсу, наказали здатися.

Пана Манафорта вже бачили з адвокатом на вході до офісу ФБР у Вашингтоні. У відомстві підтвердили прихід Манафорта.

Група слідчих на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером шукає будь-які зв'язки між Росією та виборчою кампанією Дональда Трампа.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пол Манафорт свого часу працював на Віктора Януковича та Партію регіонів

Обидві сторони такі зв'язки заперечують.

Велике журі присяжних, яке у США скликав спецпрокурор Роберт Мюллер, у п'ятницю схвалило перші обвинувачення в розслідуванні ймовірного втручання Росії в американські вибори.

У травні Роберта Мюллера призначили спецпрокурором із розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в США у 2016 році.

Це сталося після того, як Дональд Трамп звільнив директора ФБР Джеймса Комі.

На початку серпня пан Мюллер скликав федеральне велике журі присяжних.

У п'ятницю ключових юристів, які беруть участь в розслідуванні Роберта Мюллера, помітили в федеральному суді, де засідає журі.

У січні спецслужби США заявили, що Росія втручалася у виборчу кампанію в 2016 році нібито задля сприяння перемозі Дональда Трампа і поразки Гілларі Клінтон.

Колишній директор ФБР Роберт Мюллер має встановити, чи замішаний у цій справі сам Дональд Трамп і люди з його оточення.

Пан Трамп і Кремль категорично відкидали підозри у спільній змові.

Копирайт изображения Reuters Image caption Роберт Мюллер керує розслідуванням ймовірного втручання Росії у вибори в США

Президент США при цьому несхвально відгукувався про призначення пана Мюллера спецпрокурором. "Це найбільше полювання на відьом щодо політики в історії Америки", - писав він у своєму Twitter.

Увечері в п'ятницю телеканал Fox News повідомив, що республіканці почали активніше критикувати Роберта Мюллера, домагаючись його відставки.

Вони підозрюють його в контактах з колишнім директором ФБР Джеймсом Комі.

В Україні Пол Манафорт багато років працював на виборчих кампаніях Віктора Януковича та Партії регіонів.

Національне антикорупційне бюро розслідує справу щодо "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, в якій фігурує і Пол Манафорт.