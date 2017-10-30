Инженера Apple уволили из-за "слива" об iPhone X
Apple уволил одного из своих инженеров из-за того, что его дочь обнародовала видео с iPhone X до официального старта продаж.
Видео, которое было на YouTube, сняли на территории кампуса компании Apple в сентябре, когда молодая девушка пришла в гости к своему отцу, чтобы пообедать.
Видео быстро распространилось, его также использовали на новостных сайтах и блогах о технике.
Девушка сказала, что ее отца уволили за нарушение строгой политики Apple: на территории кампуса съемка запрещена.
Apple пока не подтвердила, действительно ли этого человека уволили, а также не предоставила комментариев по поводу этого инцидента.
Без обид
Новости об увольнении появились после того, как Брук Петерсон разместила еще одно видео и объяснила, почему ее первый ролик с iPhone X больше не доступен.
Госпожа Петерсон заявила, что публикация «невинного» видео привела к тому, что ее отца освободили.
Apple начала попросила убрать ролик, и несмотря на то, что госпожа Петерсон изъяла видео с YouTube, его "растиражировали" в интернете.
На видео госпожа Петерсон рассматривает iPhone X во время ее обеда с отцом. Также в ролик случайно попали QR-коды некоторых сотрудников Apple и текстовый файл с кодовыми названиями устройств Apple, которые еще не выпустили.
"Это была невинная ошибка, и он просит прощения за все", - сказала девушка о своем отце.
Известно, что мистер Петерсон работал на Apple в течение четырех лет и занимался беспроводными и радиотехнологиями для iPhone.
Г-жа Петерсон отметила, что ее семья не обижается на компанию, и с отцом все будет хорошо.