Инженера Apple уволили из-за "слива" об iPhone X

Копирайт изображения YOUTUBE Image caption Г-жа Петерсон разместила еще одно видео, где вона объясняет, что случилось с ее папой

Apple уволил одного из своих инженеров из-за того, что его дочь обнародовала видео с iPhone X до официального старта продаж.

Видео, которое было на YouTube, сняли на территории кампуса компании Apple в сентябре, когда молодая девушка пришла в гости к своему отцу, чтобы пообедать.

Видео быстро распространилось, его также использовали на новостных сайтах и ​​блогах о технике.

Девушка сказала, что ее отца уволили за нарушение строгой политики Apple: на территории кампуса съемка запрещена.

Apple пока не подтвердила, действительно ли этого человека уволили, а также не предоставила комментариев по поводу этого инцидента.

Без обид

Новости об увольнении появились после того, как Брук Петерсон разместила еще одно видео и объяснила, почему ее первый ролик с iPhone X больше не доступен.

Госпожа Петерсон заявила, что публикация «невинного» видео привела к тому, что ее отца освободили.

Apple начала попросила убрать ролик, и несмотря на то, что госпожа Петерсон изъяла видео с YouTube, его "растиражировали" в интернете.

На видео госпожа Петерсон рассматривает iPhone X во время ее обеда с отцом. Также в ролик случайно попали QR-коды некоторых сотрудников Apple и текстовый файл с кодовыми названиями устройств Apple, которые еще не выпустили.

"Это была невинная ошибка, и он просит прощения за все", - сказала девушка о своем отце.

Известно, что мистер Петерсон работал на Apple в течение четырех лет и занимался беспроводными и радиотехнологиями для iPhone.

Г-жа Петерсон отметила, что ее семья не обижается на компанию, и с отцом все будет хорошо.