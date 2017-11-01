Газ для промисловості знову дорожчає

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Ціна газу, який промислові споживачі отримують від НАК "Нафтогаз" знову зросте з 1 листопада.

Загалом, порівняно із жовтнем, ціни зростуть на 7,5%. Проте залежно від обсягів поставок, умов їх оплати та стану попередніх розрахунків із "Нафтогазом", ціна тисячі кубометрів становитиме від 8 805,60 до 9 692,40 грн ( з урахуванням ПДВ).

У жовтні ціни на газ для промислових споживачів також зросли - на 3,1%.

Оглядачі зазначають, що підвищення ціни на газ для промисловості не означатиме автоматичних наслідків для населення. Однак це підвищення може додати певний відсоток до інфляції, яка і без цього вже перевищує прогнозні показники.

Між населенням та МВФ

З 1 жовтня також мали зрости ціни на газ і для населення, - "Нафтогаз" навіть заклав підвищення у 19% у фінансовий план компанії. Проте уряд заборонив підвищення, і обіцяв розробити іншу формулу для розрахунку ціни на газ для населення.

Ця формула стала предметом переговорів між Києвом та МВФ, який вимагає, аби український уряд дотримувався своїх зобов'язань щодо реформи ринку газу, зокрема, не втручався у ринкове ціноутворення.

Проте український уряд наполягає, що низькі доходи українців не дозволяють більшості з них сплачувати ринкову ціну на газ, а субсидії, які мали б захищати незаможних, вже отримують понад 60% домогосподарств.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Рішення уряду не збільшувати ціну на газ для населення стало предметом суперечки із головним кредитором - МВФ

Як заявив заступник міністра фінансів Сергій Марченко, що нинішні зобов'язання за субсидіями на 10 млрд грн перевищили закладені у бюджет кошти.

Із подібною проблемою уряд зіштовхнувся ще влітку. Тоді він попросив парламент виділити додаткові 14 млрд грн і внести відповідні зміни до бюджету.

"На сьогоднішній день в бюджеті пердбачено 61 млрд грн. Зобов'язань (щодо виплати субсидій - Ред.) на 1 жовтня є на 71 млрд грн", - заявив урядовець.

Переговори в штаб-квартирі МВФ не принесли результатів, а після них в НБУ заявили, що очікують надходження чергового траншу вже на початку наступного року, а не наприкінці поточного, як очікувалося раніше.

Втім, міністр фінансів Олександр Данилюк, який очолював українську делегацію у Вашингтоні, наполягає, що можливість отримання грошей МВФ до кінця року все ще зберігається.

Між мільярдами дефіциту і мільярдами на субсидії

Закон "При ринок природного газу" набрав чинності з 1 жовтня 2015 року.

Він передбачає, що усі поставки газу мають здійснювати за цінами, що вільно встановлюються угодами між постачальником і споживачем.

Проте у законі є і винятки, до яких належить і постачання газу населенню. Рішенням уряду наразі спеціальні обов'язки постачання газу населенню покладено на "Нафтогаз".

Раніше ціни на газ для населення, так само, як й інші комунальні послуги, дотувалися із державного бюджету. Через це дефіцит "Нафтогазу" обчислювався десятками мільярдів гривень.

Тепер "Нафтогаз" є прибутковою компанією. За 9 місяців цього року компанія перерахувала до бюджету понад 90 млрд грн податків.

Водночас у компанії твердять, що борги виробників тепла за газ через несвоєчасні розрахунки бюджету за субсидіями, включно із боргами за 2016 рік, вже сягнули 52,9 млрд грн.