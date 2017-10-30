Інженера Apple звільнили через "злив" про iPhone X

Копирайт изображения YOUTUBE Image caption Пані Петерсон розмістила ще одне відео, де вона пояснює, що сталося із її татом

Apple звільнив одного зі своїх інженерів через те, що його донька оприлюднила відео із iPhone X до офіційного старту продажів.

Відео, яке було на YouTube, зняли на території кампусу компанії Apple у вересні, коли молода дівчина прийшла у гості до свого батька, щоб пообідати.

Відео швидко поширилося, його також використали на новинних сайтах та блогах про техніку.

Дівчина сказала, що її батька звільнили за порушення суворої політики Apple: на території кампусу зйомка заборонена.

Apple поки що не підтвердила, чи дійсно цього чоловіка звільнили, а також не надала коментарів щодо цього інциденту.

Без образ

Новини про звільнення з'явилися після того, як Брук Петерсон розмістила ще одне відео й пояснила, чому її перший ролик із iPhone X більше не доступний.

Пані Петерсон заявила, що публікація "невинного" відео призвела до того, що її батька звільнили.

Apple спершу попросила прибрати ролик, і попри те, що пані Петерсон вилучила відео з YouTube, його "розтиражували" в інтернеті.

На відео пані Петерсон розглядає iPhone X під час свого обіду з батьком. Також до ролику випадково потрапили QR-коди деяких співробітників Apple та текстовий файл із кодовими назвами пристроїв Apple, які ще не випустили.

"Це була невинна помилка, і він просить пробачення за все", - сказала дівчина про свого тата.

Відомо, що містер Петерсон працював на Apple протягом чотирьох років і займався бездоротовими та радіотехнологіями для iPhone.

Пані Петерсон зазначила, що її сім'я не ображається на компанію, і що з батьком усе буде гаразд.