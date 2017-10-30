Інженера Apple звільнили через "злив" про iPhone X
Apple звільнив одного зі своїх інженерів через те, що його донька оприлюднила відео із iPhone X до офіційного старту продажів.
Відео, яке було на YouTube, зняли на території кампусу компанії Apple у вересні, коли молода дівчина прийшла у гості до свого батька, щоб пообідати.
Відео швидко поширилося, його також використали на новинних сайтах та блогах про техніку.
Дівчина сказала, що її батька звільнили за порушення суворої політики Apple: на території кампусу зйомка заборонена.
Apple поки що не підтвердила, чи дійсно цього чоловіка звільнили, а також не надала коментарів щодо цього інциденту.
Без образ
Новини про звільнення з'явилися після того, як Брук Петерсон розмістила ще одне відео й пояснила, чому її перший ролик із iPhone X більше не доступний.
Пані Петерсон заявила, що публікація "невинного" відео призвела до того, що її батька звільнили.
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Apple спершу попросила прибрати ролик, і попри те, що пані Петерсон вилучила відео з YouTube, його "розтиражували" в інтернеті.
На відео пані Петерсон розглядає iPhone X під час свого обіду з батьком. Також до ролику випадково потрапили QR-коди деяких співробітників Apple та текстовий файл із кодовими назвами пристроїв Apple, які ще не випустили.
"Це була невинна помилка, і він просить пробачення за все", - сказала дівчина про свого тата.
Відомо, що містер Петерсон працював на Apple протягом чотирьох років і займався бездоротовими та радіотехнологіями для iPhone.
Пані Петерсон зазначила, що її сім'я не ображається на компанію, і що з батьком усе буде гаразд.