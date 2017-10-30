Загибель Окуєвої: поліція шукає нападників

Копирайт изображения UNIAN Image caption Аміна Окуєва активно захищала чоловіка, коли його арештували, звинувативши у підготовці теракту

У Київській області загинула боєць добровольчого батальйону Київ-2 Аміна Окуєва, її чоловік Адам Осмаєв поранений. Автомобіль, у якому перебувало подружжя, розстріляли.

У МВС повідомили про те, що "невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха, Васильківського району, розстріляли автомобіль".

Там також зазначили, що нападників встановлюють, а "на території області та сусідніх регіонів ввели оперативний план "Сирена".

Радник керівника МВС Антон Геращенко у Facebook раніше повідомив, що чоловік пані Окуєвої, Адам Осмаєв "отримав поранення, але буде жити".

Голова Нацполіціі Сергій Князєв уточнив, що пан Осмаєв "перебуває у важкому стані після стрілянини".

Речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" уточнив, що подружжя відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.

Ким була Окуєва

Аміна Окуєва за національністю була чеченкою, проте давно перебувала в Україні і мала тутешнє громадянство. За освітою - медик.

Була помічницею депутата Ігоря Мосійчука та прес-офіцером батальйону імені Джохара Дудаєва.

За віросповіданням пані Окуєва була мусульманкою і носила хіджаб.

Під час подій на Майдані Незалежності працювала в медичному наметі.

Напад на Осмаєва

На подружжя вже вчиняли замах у червні цього року. Тоді Аміна Окуєва, яка була поруч із чоловіком під час замаху, поранила нападника із особистої зброї. І його, і пана Осмаєва доправили до лікарні.

Згодом підозрюваного у замаху арештували на 60 діб без права застави.

Головною версією замаху на Осмаєва у МВС назвали помсту за його партіотичну позицію.

Image caption Напад на Осмаєва стався 1 червня у Києві на Подолі

Ще однією версією, яку не відкидали правоохоронці, був "чеченський слід", а також "замовне вбивство, підготовлене російськими спецслужбами", заявляв тоді пан Геращенко.

Свого часу Адама Осмаєва, який є уродженцем Чечні, звинувачували у підготовці замаху на Володимира Путіна і голови Чечні Рамзана Кадирова.

18 листопада 2014 року Приморський суд Одеси звільнив його з-під варти у зв'язку із завершенням терміну покарання.