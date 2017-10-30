Загибель Окуєвої: поліція шукає нападників
У Київській області загинула боєць добровольчого батальйону Київ-2 Аміна Окуєва, її чоловік Адам Осмаєв поранений. Автомобіль, у якому перебувало подружжя, розстріляли.
У МВС повідомили про те, що "невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха, Васильківського району, розстріляли автомобіль".
Там також зазначили, що нападників встановлюють, а "на території області та сусідніх регіонів ввели оперативний план "Сирена".
Радник керівника МВС Антон Геращенко у Facebook раніше повідомив, що чоловік пані Окуєвої, Адам Осмаєв "отримав поранення, але буде жити".
Голова Нацполіціі Сергій Князєв уточнив, що пан Осмаєв "перебуває у важкому стані після стрілянини".
Речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" уточнив, що подружжя відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.
Ким була Окуєва
Аміна Окуєва за національністю була чеченкою, проте давно перебувала в Україні і мала тутешнє громадянство. За освітою - медик.
Була помічницею депутата Ігоря Мосійчука та прес-офіцером батальйону імені Джохара Дудаєва.
За віросповіданням пані Окуєва була мусульманкою і носила хіджаб.
Під час подій на Майдані Незалежності працювала в медичному наметі.
Напад на Осмаєва
На подружжя вже вчиняли замах у червні цього року. Тоді Аміна Окуєва, яка була поруч із чоловіком під час замаху, поранила нападника із особистої зброї. І його, і пана Осмаєва доправили до лікарні.
Згодом підозрюваного у замаху арештували на 60 діб без права застави.
Головною версією замаху на Осмаєва у МВС назвали помсту за його партіотичну позицію.
Ще однією версією, яку не відкидали правоохоронці, був "чеченський слід", а також "замовне вбивство, підготовлене російськими спецслужбами", заявляв тоді пан Геращенко.
Свого часу Адама Осмаєва, який є уродженцем Чечні, звинувачували у підготовці замаху на Володимира Путіна і голови Чечні Рамзана Кадирова.
18 листопада 2014 року Приморський суд Одеси звільнив його з-під варти у зв'язку із завершенням терміну покарання.