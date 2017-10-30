Вбивство журналістки: винахідник визнав, що розчленував її тіло

Копирайт изображения AFP Image caption Журналістка готувала матеріал про Петера Мадсена і його підводний човен "Наутілус"

Данський винахідник Петер Мадсен зізнався в тому, що розчленував тіло шведської журналістки Кім Валль на борту свого корабля. Однак він не визнав її убивство.

Він заявив, що викинув фрагменти тіла журналістки в море, свідчить заява поліції.

За словами 46-річного винахідника, пані Валль померла у серпні, отруївшись чадним газом на борту його підводного човна. Пан Мадсен у той час начебто перебував на палубі.

До цього винахідник стверджував, що дівчина загинула після того, як їй на голову впав важкий люк. Раніше він заперечував, що розчленував її тіло.

Копирайт изображения RITZAU FOTO Image caption Кім Валль востаннє бачили на човні Мадсена

На початку жовтня у затоці біля Копенгагена водолази виявили кілька сумок. У них були кінцівки, одяг і голова загиблої журналістки. Поліція заявила, що в сумках також був металевий вантаж, аби їх затопити.

Тіло пані Валль знайшли 21 серпня. Під час експертизи на ньому виявили ножові поранення в пах і грудну клітину, які, як вважають експерти, завдали в момент або відразу після смерті.

Спочатку у звинуваченні проти пана Мадсена були вбивство і розчленування тіла Кім Валль. Однак у понеділок поліція оголосила, що до списку звинувачень додали "наругу над тілом". Винахідник провину не визнає.

Останнього разу тридцятирічну журналістку бачили живою ввечері 10 серпня. Разом із паном Мадсеном вона вирушила у плавання на 40-тонному підводному човні UC3 Nautilus, який винахідник побудував сам. Журналістка збиралася підготувати матеріал про його винахід.

Тривогу підняв друг пані Валль, коли наступного дня вона не повернулася із подорожі.

Копирайт изображения AFP Image caption Водолази обстежували море

Спочатку пан Мадсен стверджував, що висадив дівчину в Копенгагені. Пізніше він змінив свідчення, заявивши, що в морі сталася "страшна трагедія", він "поховав" пані Валль у морі і планував вчинити самогубство, затопивши підводний човен.

Крім того, на початку жовтня данський прокурор Якоб Бук-Єнсен повідомив, що на жорсткому диску, який імовірно належить пану Мадсену, знайшли кадри із жінками без голів. Пан Мадсен заявив, що йому не належить цей жорсткий диск.

Винахідник мав постати перед судом у вівторок, однак буде заарештований до 15 листопада.