Потяг імені Анни Франк спричинив скандал у Німеччині

Копирайт изображения AFP Image caption 25 нових швидкісних Deutsche Bahn носитимуть імена 25 видатних жителів Німеччини

Головний німецький залізничний оператор Deutsche Bahn був змушений виправдовуватися через рішення назвати один зі високошвидкісних потягів на честь Анни Франк - єврейської дівчинки, яка стала однією із найвідоміших жертв нацизму.

Анна Франк увійшла до списку 25 відомих жителів Німеччини, яких обрало експертне журі через народне голосування.

Депутат парламенту від Християнсько-соціального союзу Ірис Еберль назвала такий вибір неповагою до жертв нацизму, бо саме потягами їх відправляли до "таборів смерті".

Представниця Deutsche Bahn Антьє Нойбауер пояснила вибір тим, що Анна Франк стала символом толерантності.

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Крім того, за словами пані Нойбауер, дівчинка уособлює ідею мирного співіснування різних культур, яке є важливим сьогодні як ніколи.

Анна Франк народилася у Німеччині в єврейській родині. Після приходу Гітлера до влади разом із сім'єю переховувалася від переслідувань нацистів у Нідерландах. У своєму знаменитому щоденнику вона описувала, як переховувалася в окупованому Амстердамі. Її щоденник став світовим бестселером.

Сім'ю Анни відправили до концтабору Освенцим у 1944 році. Сама Анна загинула в таборі Берген-Бельзен, коли їй було 15 років.

Нові поїзди також назвуть на честь письменника Томаса Манна, композитора Людвіга ван Бетховена та актриси Марлен Дітріх.