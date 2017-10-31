Доба в АТО: один військовий поранений

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За добу бойовики здійснили 10 обстрілів, сили АТО 7 разів застосовували "піхотне озброєння". Один український військовий поранений. Про це повідомляє прес-центр АТО.

На донецькому напрямку наприкінці доби бойовики з протитанкових гранатометів стріляли на підступах до Авдіївки і Пісків.

А на маріупольському напрямку близько 21 години бойовики застосовували великокаліберний кулемет неподалік Старогнатівки. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, зазначили у штабі АТО.

У результаті цього протистояння і отримав поранення український військовий. Зараз постраждалий у лікарні, стан його здоров'я - задовільний.

На луганському напрямку проросійські бойовики випустили 6 мін калібру 120 міліметрів по Трьохізбенці.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.