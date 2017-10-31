Загибель Окуєвої: життя її чоловіка поза загрозою

Копирайт изображения unian Image caption Аміна Окуєва була помічницею депутата Ігоря Мосійчука та прес-офіцером батальйону імені Джохара Дудаєва

Поранений під час нападу на Київщині доброволець Адам Осмаєв перебуває у лікарні, але загрози його життю немає. Його дружина, боєць добровольчого батальйону Київ-2 Аміна Окуєва, напередодні загинула.

Про стан пораненого повідомив голова Нацполіції Сергій Князєв, який приїжджав на місце події поблизу залізничної станції Глеваха Васильківського району. За даними поліції, пан Осмаєв отримав поранення в ногу.

Напад стався ввечері 30 жовтня. Автомобіль, у якому перебувало подружжя, розстріляли з кущів.

Поліція шукає нападників, кількість яких не повідомляє.

У Київській області ввели оперативний план "Перехоплення" та "Сирена". На місці нападу працюють експерти, опитують свідків. Поліція зупиняє і перевіряє автомобілі. Водіїв просять з розумінням ставитися до таких перевірок.

Відкрили кримінальне провадження за ст. 115 (Навмисне вбивство) Кримінального кодексу, пункт 13 "Замовне вбивство".

Речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі "Українській правді" уточнив, що подружжя відмовилися від охорони після попередньої атаки 1 червня 2017 року.

Хто така Окуєва?

Аміна Окуєва мала українське громадянство. За освітою - медик.

Була помічницею депутата Ігоря Мосійчука та прес-офіцером батальйону імені Джохара Дудаєва.

За віросповіданням пані Окуєва була мусульманкою і носила хіджаб.

Під час подій на Майдані Незалежності працювала в медичному наметі.

Напад на Осмаєва

На подружжя вже вчиняли замах у червні цього року. Тоді Аміна Окуєва, яка була поруч із чоловіком під час замаху, поранила нападника із особистої зброї. І його, і пана Осмаєва доправили до лікарні.

Згодом підозрюваного у замаху арештували на 60 діб без права застави.

Головною версією замаху на Осмаєва у МВС назвали помсту за його патріотичну позицію.

Image caption Напад на Осмаєва стався 1 червня у Києві на Подолі

Ще однією версією, яку не відкидали правоохоронці, був "чеченський слід", а також "замовне вбивство, підготовлене російськими спецслужбами", заявляв тоді пан Геращенко.

Свого часу Адама Осмаєва, який є уродженцем Чечні, звинувачували у підготовці замаху на Володимира Путіна і голови Чечні Рамзана Кадирова.

18 листопада 2014 року Приморський суд Одеси звільнив його з-під варти у зв'язку із завершенням терміну покарання.