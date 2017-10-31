Негода в Україні: без електрики майже 100 населених пунктів
- 31 жовтня 2017
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Через сильні пориви вітру зранку вівторка, 31 жовтня, в Україні знеструмлені 94 населених пункти в семи областях, повідомили в ДСНС.
Постраждали від негоди села і міста у регіонах: Київська область - 27 н.п., Житомирська - 19 н.п., Сумська - 17 н.п., Хмельницька - 13 н.п., Івано-Франківська - 8 н.п., Чернівецька - 7 н.п., Дніпропетровська - 3 н.п.
Напередодні через шквальний вітер, дощ та мокрий сніг в декількох областях України повалило дерева.