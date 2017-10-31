У США 126 млн бачили російську політичну рекламу в Facebook

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Facebook заявив, що 126 мільйонів користувачів у США, ймовірно, бачили політичну рекламу, пов'язану з Росією.

У Facebook кажуть, що оголошення розміщували російські компанії, пов'язані з Кремлем. Раніше у FB повідомляли, що рекламні матеріали, куплені в Росії, бачили 10 млн. людей.

Як повідомляє Reuters, ознайомившись із свідченнями головного юристконсульта Facebook Коліна Стретче, в компанії з'ясували, що з червня 2015 року по серпень 2017 року з аккаунтів, пов'язаних з російським "Агентством інтернет-досліджень" (IRA), також відомого як "фабрика тролів ", було опубліковано 80 тисяч постів.

Більшість з них містили суперечливі послання на політичну та соціальну тематику.

Ці дані Facebook оприлюднив напередодні слухань у Сенаті США, де досліджуватимуть вплив Росії на цю соцмережу, а також на Twitter та Google.

Росія неодноразово заперечувала звинувачення щодо впливу на президентські вибори США.

У Facebook обіцяють протистояти новій загрозі. Останні дані Facebook бачили агентство Reuters та газета Washington Post.

У понеділок Google також виявив, що "російські тролі" завантажили понад 1000 відео на 18 різних каналів YouTube, повідомляє Washington Post.

Twitter знайшов і призупинив близько 2 752 облікові записи, які вели до російського агентства IRA. Про це повідомило Reuters джерело, знайоме з письмовими даними компанії.

Хід подій:

Листопад 2016 року: Засновник Facebook Марк Цукерберг назвав божевільною ідею, що фейкові новини у соцмережі вплинули на вибори у США;

Листопад 2016 року: Пан Цукерберг заявив, що лише незначна кількість контенту була фальшивою;

Серпень 2017 року: У Facebook заявили, що будуть боротися проти фейкових новин, перевіряючи підозрілу інформацію. Після перевірок висновки фахівців будуть публікувати;

Жовтень 2017 року: Google знайшов докази, що російські агенти витратили десятки тисяч доларів на рекламу, щоб вплинути на вибори, повідомляють ЗМІ;

Жовтень 2017 року: Facebook пообіцяв передати інформацію про 3 тисячі рекламних оголошень, які розмістили з Росії під час виборів;

Жовтень 2017: Twitter забороняє російським ЗМІ RT і "Спутник" випускати рекламу на тлі побоювань, що вони намагалися втрутитися у вибори.

Facebook раніше оголосила про зміни, завдяки яким політична реклама в соцмережі має стати прозорішою. Ці заходи вживають після повідомлень про те, що групи користувачів, яких підтримувала Росія, використовували оголошення в соціальних мережах для втручання у вибори в США в 2016 році.

На початку вересня цього року у Facebook заявили, що протягом майже двох років фейковий облікові записи, пов'язані з Росією, купували політичну рекламу в соцмережі. За даними Facebook, з червня 2015 по травень 2017 року на приблизно три тисячі оголошень витратили близько 100 тисяч доларів. Розслідування торкнулося і реклами в Instagram, який належить компанії.

У США триває масштабне розслідування щодо можливого впливу Росії на результати президентських виборів у 2016 році.