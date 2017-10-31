"Картковий будинок" закривають після скандалу зі Спейсі

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Netflix оголосив про закриття серіалу "Картковий будинок" через день після того, як виконавця головної ролі Кевіна Спейсі звинуватили в сексуальному домаганні до хлопчика-підлітка.

Компанія заявила, що "глибоко стурбована" заявами актора Ентоні Раппа. У інтерв'ю Buzzfeed Рапп стверджував, що Спейсі домагався його, коли йому було 14 років. За його словами, це сталося після вечірки в 1986 році.

Зірка "Карткового будинку" сказав, що нажаханий цією історією, але самого інциденту не пам'ятає. Кевін Спейсі сказав, що заборгував актору "щире вибачення" за свою "дуже неприйнятну п'яну поведінку".

При цьому 58-річний актор зізнався, що він гей. Спейсі, який виграв "Оскар" за фільми "Звичайні підозрювані" та "Краса по-американськи", зробив свої заяви у неділю у Twitter.

"Ця історія спонукала мене відкрито подивитися на інші речі в своєму житті. У своєму житті я любив чоловіків і мав з ними романтичні зустрічі, і тепер я вирішив жити життям гея", - зазначив він.

Після цього його жорстко розкритикували за той момент, який він обрав для камін-ауту.

Активісти за права геїв заявили, що поєднання інформації про його сексуальну орієнтацію зі звинуваченнями у домаганні шкодять ЛГБТ-спільноті.

У "Картковому будинку" Кевін Спейсі грає безжального американського політика Френка Андервуда. Драма дуже популярна у всьому світі. Зараз знімають шостий сезон.

Хоча Netflix опублікував заяву про закриття після зізнання Спейсі, за деякими повідомленнями, рішення прийняли задовго до появи звинувачень.