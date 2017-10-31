Doing business 2018: Україна піднялася на 4 сходинки

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У рейтингу Doing business 2018, що його укладає Світовий банк, Україна посіла 76 місце серед 190 країн світу, покращивши свій попередній результат на чотири позиції.

У новому рейтингу Україна перебуває між Бутаном і Киргизією. Покращення позицій України відбулося завдяки спрощенню будівельних процедур, захисту прав міноритарних інвесторів і зменшення податків.

Наприкінці жовтня президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook вже анонсував цей результат:

"Україна піднялася ще на чотири позиції у щорічному рейтингу Doing Business. Тепер ми 76-ті серед 190 країн. Продовжуємо реформувати країну".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Раніше цього року і президент, і прем'єр мали оптимістичні очікування щодо місця України у новому рейтингу

Влітку Петро Порошенко заявляв, що у цьогорічному рейтингу Україна посяде 70 місце. А прем'єр-міністр Володимир Гройсман наполягав, що урядові ініціативи з дерегуляції вже цього року дозволять Україні увійти у перші 40 місць рейтингу.

На початку цього року міністерство економіки очікувало, що завдяки проведеним у 2016 році реформам, у 2017 році Україні вдасться піднятися на 15-20 сходинок у рейтингу.

Минулого року у рейтингу Doing business Україна посіла 80 місце серед 190 країн світу.

Через те, що Світовий банк вчергове дещо змінив методологію розрахунків індексу, за рік позиція України покращилася лише на одну позицію - із 81 до 80 місця.

У 2016 році Україна була на 83 місці серед 189 країн.

Згідно з Планом пріоритетних дій уряду на 2016 рік, Кабмін мав ініціювати законодавчі зміни, що дозволили б Україні увійти в перші 50 кращих країн рейтингу в 2017 році, і 20 - в 2018 році.

А як у них?

Копирайт изображения AFP Image caption Нова Зеландія очолює рейтинг Doing business другий рік поспіль

До топ-10 країн рейтингу Doing business 2018 увійшли:

Нова Зеландія Сингапур Данія Південна Корея Гон Конг США Велика Британія Норвегія Грузія Швеція

Перша п'ятірка рейтингу залишилася незмінною порівняно із попереднім роком.

Лідерами реформ цього року автори рейтингу називають Бруней, Тайланд, Малаві, Косово, Індію, Узбекистан, Замбію, Нігерію, Джибуті та Ель Сальвадор. Разом ці країни втілили 53 реформи задля покращення бізнес-клімату.

Росія покращила своє місце у рейтингу на 5 позицій - із 40 місця минулого року вона посіла 35 сходинку. Лише шість років тому вона посідала 120 місце.

Світовий банк почав укладати рейтинг Doing business у 2002 році, намагаючись оцінити умови ведення бізнесу у різних країнах світу на основі однакових об'єктивних критеріїв.

Результати першого дослідження були оприлюднені у 2003 році. Вони стосувалися бізнес-клімату у 133 країнах світу за 5 критеріями.

Цьогорічний звіт базується на 11 критеріях, за якими експерти досліджували умови ведення бізнесу у 190 країнах світу.

Зокрема, у загальному рейтингу враховуються такі показники, як час та вартість відкриття нового бізнесу в країні, отримання ліцензій на будівництво та доступу до електромереж, процедури передачі власності, захист прав міноритарних інвесторів, ставки та час, що іде на сплату податків, час та вартість вирішення комерційних суперечок у суді, тощо.