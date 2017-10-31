Пітон мало не з'їв нажаханого домашнього папугу

Копирайт изображения Melvin Yap Image caption Какаду на ім'я Ніккі притиснувся до одного боку клітки

У Сінгапурі врятували від смерті домашнього папугу. Власники птаха побачили, що довкола його клітки обмотався величезний пітон.

Змію довжиною 1,5 м знайшли у понеділок у будинку Мелвіна Япа.

Пан Яп витягнув пітона палицею і передав групі порятунку тварин.

Він розповів BBC, що їхній папуга на ім'я Ніккі лишився неушкоджений, але дуже перелякався.

Великі змії не є рідкістю в Сінгапурі.

"Я прокинувся від вереску"

Пан Яп розказав, що рано вранці в понеділок він іще спав, коли його розбудили шалені крики.

"Моя домашня помічниця чистила пташину клітку. Змія була прямо перед нею, але вона її не бачила, доки її не помітила моя дружина і не закричала "Змія!", - розповідає він.

"Там панував хаос і паніка", - додає пан Яп.

Він спустився вниз разом зі своєю 10-річною дочкою, яка допомагала йому, і спіймав змію у великий пластиковий мішок палицею.

Потім вони помістили пітона в порожній акваріум, "аби він не задихнувся", і викликали місцеву групу з порятунку тварин.

"Коли я спіймав його, то зрозумів, він був ще більше наляканий, ніж ми. Він оборонявся, звивався і намагався захистити себе".

Коли сім'я зрозуміла, що це пітон, який не має отруйного укусу, то заспокоїлася, додає чоловік.

Раніше мешканці сусідніх будинків знаходили у себе дитинчат пітонів, але їх часто вбивали, зазначає пан Яп. Його будинок розташований поблизу лісистої місцевості.

Тим часом, папуга Ніккі досі оговтується від відчуття наближення смерті.

"Зазвичай зранку він любить цвірінькати, але цього ранку він сидів надзвичайно тихо. Бідолашна пташка не видала жодного звуку", - каже пан Яп.

"Я думаю йому треба дати побільше соняшникового насіння в лікувальних цілях", - додає господар.

Сінгапур - це щільно забудований острів, але там ще лишилися ділянки тропічного лісу.

Останніми роками там почастішали випадки зіткнення людей з дикими тваринами, в тому числі дикими кабанами, оленями, зміями та мавпами.

Повідомила кореспондент BB Тесса Вонг.