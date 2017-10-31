Пучдемон не проситиме притулку в Бельгії

Копирайт изображения EPA Image caption Карлес Пучдемон дав прес-конференцію в Брюсселі

Усунутий з посади лідер Каталонії Карлес Пучдемон заявив, що приїхав до Бельгії не для того, аби просити про притулок.

Минулого тижня він проголосив незалежність Каталонії від Іспанії, а у вівторок дав прес-конференцію в Брюсселі з кількома своїми колегами.

Після референдуму про незалежність Каталонії Мадрид взяв регіон під свій безпосередній контроль та звільнив тамтешніх чиновників.

За словами пана Пучдемона, він не намагається втекти від правосуддя, але хоче мати змогу вільно висловлюватися.

Конституційний суд Іспанії, тим часом, скасував декларацію про незалежність Каталонії.

Пан Пучдемон також заявив, що прийме результати дострокових виборів у Каталонії, які відбудуться в грудні. Їх призначила центральна влада Іспанії після того, як призупинила автономію регіону.

Водночас він не сказав, як довго планує лишатися в Бельгії, але заявив, що повернеться, щойно отримає "гарантії" від іспанської влади.