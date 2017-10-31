У Росії арештували екс-голову "Нафтогазу" Бакая

Копирайт изображения УНІАН Image caption В Україні пана Бакая звинувачували в перевищенні влади і зловживанні службовим становищем

Суд у Москві заарештовував Ігоря Бакая - колишнього голову Державного управління справами та голову "Нафтогазу" за часів президентства Леонід Кучми. Про це повідомляє російська агенція "ТАСС".

Як ідеться у повідомленні, суд задовольнив клопотання слідства і арештував пана Бакая до 12 листопада.

Про арешт пана Бакая повідомили і українські ЗМІ.

За даними "ТСН", у Росії його звинувачують в тому, що він у шахрайський спосіб заволодів фінансами сторонніх осіб. Серед ошуканих називають зокрема російського бізнесмена Алішера Усманова.

В Україні пана Бакая звинувачували в перевищенні влади і зловживанні службовим становищем. Але 2010 року всі справи проти нього в Україні були закриті.

На початку 2005 року він виїхав до Росії і отримав російське громадянство.