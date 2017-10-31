НАБУ проводить обшуки у сина Авакова

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Детективи НАБУ проводять обшуки у Харкові у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра. Про це пан Аваков розповів виданню "Українська правда".

"Так, прийшли до сина з обшуками", - повідомив міністр.

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що слідчі дії (обшуки) проводять "в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС".

У відомстві зазначили, що обшуки проводять "за місцем проживання ймовірних фігурантів провадження".

Копирайт изображения facebook.com/grytsenko.alex Image caption Фото з місця обшуків у Харкові

Володимир Рисенко, член ради громадського контролю НАБУ, в коментарі "112 каналу" розповів, що представники поліції оточили місце у Харкові, де проходять обшуки. За його словами, з'явилася інформація про мінування.

Активіст "Автомайдану" Олексій Гриценко опублікував у Facebook фото з місця обшуку в Харкові, де видно людей у амуніції, машини поліції і перекриті вулиці. "Схоже детективам буде потрібна допомога...Говорять про блокування кварталу. Наші джерела кажуть, що разом з поліцією ще "Східний корпус" та "Азов", - написав пан Гриценко.

"Рюкзаки Авакова"

У 2014-2015 роках МВС уклало договори з компанією "Дніпровенд" на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та приватним підприємством "Плигачов" на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

В 2015 році ГПУ відкрила кримінальну справу через можливі зловживання при придбанні рюкзаків для МВС та Нацгвардії. Згодом цю справу передали НАБУ.

ЗМІ повідомляли, що рюкзаки придбали через підприємства, підконтрольні Олександру Авакову, сину міністра МВС.

Арсен Аваков раніше заявляв, що ні він, ні його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. За його словами, процедура закупівлі рюкзаків була прозорою.

У лютому 2016 року у Youtube з'явилося відео з прихованої камери, на якому видно, як нібито син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков домовлявся з ймовірно екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

У програмі журналістських розслідувань "Схеми" зазначили, що це відео може стати доказом у справі про розкрадання коштів під час закупівлі рюкзаків.