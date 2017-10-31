Аваков: сподіваюсь на адекватний судовий процес щодо сина

Копирайт изображения UNIAN Image caption Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков називає справу проти його сина "політичною"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається на адекватний судовий процес у справі щодо його сина Олександра.

Так пан Аваков відреагував на затримання його сина Олександра співробітниками НАБУ за звинуваченням у завданні державі збитків на 14 мільйонів гривень при закупівлі МВС рюкзаків.

"Ні мій син, ні фірми, в яких він є засновником, не мають та не мали ні копійки грошей з бюджету України. І Олександр Аваков пройде всю процедуру і доведе це в суді", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Національне антикорупційне бюро України затримало трьох людей після обшуків в приміщеннях сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря.

ЗМІ вже оприлюднили відео, на якому видно момент затримання Олександра Авакова, а також його прибуття до приміщення НАБУ.

У прес-службі НАБУ в коментарі ВВС Україна не змогли ані підтвердили, ані спростували цю інформацію, пославшись на те, що це - персональні дані.

МВС України заявило, що дії НАБУ мають політичну мету.

"Національне антикорупційне бюро України займається політичною, а не юридичною діяльністю, що є недопустимим і потребує негайної корекції", - заявили в МВС.

Поки у НАБУ не змогли повідомити, чи відбудеться сьогодні суд щодо обрання запобіжного заходу затриманим.

Раніше сам пан Аваков підтвердив, що у Харкові у його сина проводять обшуки.

У НАБУ заявили, що слідчі обшуки відбулися в рамках розслідування можливої розтрати державних коштів "під час закупівлі рюкзаків МВС".

Копирайт изображения facebook.com/grytsenko.alex Image caption Фото з місця обшуків у Харкові

"Інформаційна кампанія"

У МВС ці слідчі дії назвали наслідком "інформаційної кампанії " та "гібридною війною, спрямованою на дискредитацію політиків... які твердо стоять на позиції реформування та оздоровлення державних інститутів".

"Сьогодні приводом для нової хвилі інформаційної кампанії стосовно начебто зловживань, допущених під час процедури закупівлі тактичних рюкзаків для потреб АТО в 2015 році, стало проведення слідчих дій у помешканнях колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина голови відомства", - йдеться у заяві МВС.

Там наполягають, що процедуру закупівлі рюкзаків провели за правилами і вимогами, передбаченими законодавством.

"Цілком очевидно, що за цим стоять певні зовнішні і внутрішні сили, наміром яких є реставрація старої корумпованої системи "кришування" та "договорняків", - додали у міністерстві.

"Рюкзаки Авакова"

Копирайт изображения http://mvs.gov.ua Image caption У МВС наполягають, що процедуру закупівлі рюкзаків провели за правилами і вимогами, передбаченими законодавством

У 2014-2015 роках МВС уклало договори з компанією "Дніпровенд" на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та приватним підприємством "Плигачов" на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

В 2015 році ГПУ відкрила кримінальну справу через можливі зловживання при придбанні рюкзаків для МВС та Нацгвардії. Згодом цю справу передали НАБУ.

ЗМІ повідомляли, що рюкзаки придбали через підприємства, підконтрольні Олександру Авакову, сину міністра МВС.

Арсен Аваков раніше заявляв, що ні він, ні його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. За його словами, процедура закупівлі рюкзаків була прозорою.

У лютому 2016 року у Youtube з'явилося відео з прихованої камери, на якому видно, як нібито син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков домовлявся з ймовірно екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

У програмі журналістських розслідувань "Схеми" зазначили, що це відео може стати доказом у справі про розкрадання коштів під час закупівлі рюкзаків.