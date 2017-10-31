У Кевіна Спейсі заберуть спеціальну нагороду "Еммі"

Копирайт изображения AFP

Міжнародна телевізійна академія заявила, що "у світлі нещодавніх подій" забере спеціальну Міжнародну нагороду "Еммі", призначену для актора Кевіна Спейсі. Церемонія нагородження була запланована на 20 листопада.

Міжнародна нагорода "Еммі" - спеціальна премія, яку присуджують тим, "чиї творчі досягнення вплинули на якість телевізійного виробництва".

Серед попередніх лауреатів - режисер Стівен Спілберг, автор "Абатства Даунтон" Джуліан Фелловс і автор "Х-фактора" Саймон Ковелл.

Церемонія нагородження Міжнародною премією "Еммі" за традицією проходить окремо від основної церемонії "Еммі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Церемонія нагородження Міжнародною премією "Еммі" мала пройти 20 листопада

Скандал розгорівся після того, як Кевіна Спейсі звинуватили у домаганні до хлопчика-підлітка.

Актор Ентоні Рапп у інтерв'ю Buzzfeed Рапп стверджував, що Спейсі домагався його, коли йому було 14 років. За його словами, це сталося після вечірки в 1986 році.

Сам Спейсі заявив, що нажаханий цією історією, але самого інциденту не пам'ятає. Він додав, що заборгував актору "щире вибачення" за свою "дуже неприйнятну п'яну поведінку".

Раніше у вівторок Netflix оголосив про закриття серіалу "Картковий будинок", де Кевін Спейсі грає головну роль. Компанія заявила, що "глибоко стурбована" заявами Ентоні Раппа.

При цьому 58-річний Кевін Спейсі зізнався, що він гей. Спейсі, який виграв "Оскар" за фільми "Звичайні підозрювані" та "Краса по-американськи", зробив свої заяви у неділю у Twitter.

Після цього його жорстко розкритикували за той момент, який він обрав для камін-ауту.

Активісти за права геїв заявили, що поєднання інформації про його сексуальну орієнтацію зі звинуваченнями у домаганні шкодять ЛГБТ-спільноті.