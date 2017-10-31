У Одесі терміново сів літак із Москви через підозри про вибухівку на борту

Копирайт изображения UNIAN Image caption Радник керівника управління Нацполіції у Одеській області Руслан Фроляк не став називати номер рейсу і місто, куди він прямував, щоб "не турбувати родичів" пасажирів

Літак Airbus A320 турецької авіакомпанії, що летів із московського аеропорту "Домодєдово" до Туреччини, терміново приземлився в Міжнародному аеропорту Одеси через підозри у вибухівці на борту.

Деталі інциденту повідомив радник керівника управління Нацполіції у Одеській області Руслан Форостяк.

"Один з пасажирів поскаржився на стан здоров'я, а саме на розлад у шлунку, та довгий час знаходився в приміщені туалету, екіпаж з огляду на підозрілі дії пасажира, провів детальний огляд туалетної кабіни та виявив у приміщенні сховану підозрілу сумку", - розповів він.

"Знахідка змусила екіпаж вдатись до рішення здійснити екстрену посадку на найближчому аеродромі", - додав пан Форостяк, зазначивши, що найближчим аеропортом виявився Міжнародний аеропорт у Одесі.

За його словами, наразі підозрілий предмет оглядають вибухотехнічні служби.

Пан Форостяк при цьому не уточнив, що сталося із пасажиром, який викликав підозри членів екіпажу.

Пізніше пан Форостяк додав, що вибухівки чи чогось підозрілого у "забутих" речах пасажира не виявили.

"Пасажир пробув в туалеті тривалий час, вийшов звідти переодягнений в інший одяг, - розповів пан Форостяк. - Зараз з пасажиром, громадянином Литви, спілкуються співробітники СБУ та з'ясовують його підозрілі дії".