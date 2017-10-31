Турчинов: в Україні посилять антитерористичний і контррозвідувальний режим

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СБУ, Нацполіція і Державна прикордонна служба посилять антитерористичний і контррозвідувальний режим і охорону державного кордону з РФ - про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

Це рішення ухвалили у зв'язку із нещодавніми вибухами й іншими інцидентами, зокрема, убивством Аміни Окуєвої, зазначив пан Турчинов.

Він також висловив переконання, що ці інциденти «спрямовані на нагнітання страху, розпачу та невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві» і пов'язані із діяльністю російських спецслужб в Україні.

"З урахуванням цих реальних загроз СБУ, Нацполіції і Держприкордонслужбі України доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, прикордонний контроль та охорону державного кордону з Росією, вжити заходів щодо активізації дій з вилучення із обігу незареєстрованої зброї, ефективної протидії озброєній злочинності, контрабанді засобів ураження, боєприпасів, вибухових речовин та їх незаконному обігу", - заявив секретар РНБО.

Напередодні на Київщині на добровольця Адама Осмаєва і його дружину, бійця добровольчого батальйону Київ-2 Аміну Окуєву вчинили замах: Окуєва загинула, Осмаєв отримав поранення, проте загрози його життю немає.

Минулого тижня у Києві внаслідок підриву закладеної у скутер вибухівки зазнав поранень нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук, його охоронець та ще один випадковий перехожий загинули. Вибух стався біля редакції телеканалу "Еспресо".