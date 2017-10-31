Скандал зі Спейсі: Netflix зупинив виробництво "Карткового будинка"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кевін Спейсі грає амбіційного американського політика у "Картковому будинку"

Продюсери американського серіалу "Картковий будинок" оголосили, що зупиняють подальше виробництво серіалу через скандал із виконавцем головної ролі Кевіном Спейсі.

Netflix до цього заявляв, що закриє серіал після завершення 6-го сезону, але тепер додав, що повністю призупиняє його виробництво. Заяву оприлюднили спільно із продюсерською компанією Media Rights Capital (MRC).

"MRC і Netflix вирішили зупинити виробництво шостого сезону "Карткового будинка" до подальшого розпорядження, щоб мати час переглянути чинну ситуацію і вирішити будь-які проблеми із нашими акторами і командою", - йдеться у заяві.

Шостий сезон політичної драми "Картковий будинок" тільки нещодавно розпочали знімати у місті Балтімор.

За словами представників Netflix, рішення завершити серіал після 6-го сезону ухвалили ще багато місяців тому. При цьому за даними джерела видання Variety, продюсери серіалу розмірковують над можливістю зйомки спін-оффа.

Скандал розгорівся після того, як Кевіна Спейсі звинуватили у домаганні до хлопчика-підлітка.

Актор Ентоні Рапп у інтерв'ю Buzzfeed Рапп стверджував, що Спейсі домагався його, коли йому було 14 років. За його словами, це сталося після вечірки в 1986 році.

Сам Спейсі заявив, що нажаханий цією історією, але самого інциденту не пам'ятає. Він додав, що заборгував актору "щире вибачення" за свою "дуже неприйнятну п'яну поведінку".

При цьому 58-річний Кевін Спейсі зізнався, що він гей. Спейсі, який виграв "Оскар" за фільми "Звичайні підозрювані" та "Краса по-американськи", зробив свої заяви у неділю у Twitter.

Після цього його жорстко розкритикували за той момент, який він обрав для камін-ауту.

Активісти за права геїв заявили, що поєднання інформації про його сексуальну орієнтацію зі звинуваченнями у домаганні шкодять ЛГБТ-спільноті.