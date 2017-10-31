Скандал зі Спейсі: Netflix зупинив виробництво "Карткового будинка"
Продюсери американського серіалу "Картковий будинок" оголосили, що зупиняють подальше виробництво серіалу через скандал із виконавцем головної ролі Кевіном Спейсі.
Netflix до цього заявляв, що закриє серіал після завершення 6-го сезону, але тепер додав, що повністю призупиняє його виробництво. Заяву оприлюднили спільно із продюсерською компанією Media Rights Capital (MRC).
"MRC і Netflix вирішили зупинити виробництво шостого сезону "Карткового будинка" до подальшого розпорядження, щоб мати час переглянути чинну ситуацію і вирішити будь-які проблеми із нашими акторами і командою", - йдеться у заяві.
Шостий сезон політичної драми "Картковий будинок" тільки нещодавно розпочали знімати у місті Балтімор.
За словами представників Netflix, рішення завершити серіал після 6-го сезону ухвалили ще багато місяців тому. При цьому за даними джерела видання Variety, продюсери серіалу розмірковують над можливістю зйомки спін-оффа.
Скандал розгорівся після того, як Кевіна Спейсі звинуватили у домаганні до хлопчика-підлітка.
Актор Ентоні Рапп у інтерв'ю Buzzfeed Рапп стверджував, що Спейсі домагався його, коли йому було 14 років. За його словами, це сталося після вечірки в 1986 році.
Сам Спейсі заявив, що нажаханий цією історією, але самого інциденту не пам'ятає. Він додав, що заборгував актору "щире вибачення" за свою "дуже неприйнятну п'яну поведінку".
При цьому 58-річний Кевін Спейсі зізнався, що він гей. Спейсі, який виграв "Оскар" за фільми "Звичайні підозрювані" та "Краса по-американськи", зробив свої заяви у неділю у Twitter.
Після цього його жорстко розкритикували за той момент, який він обрав для камін-ауту.
Активісти за права геїв заявили, що поєднання інформації про його сексуальну орієнтацію зі звинуваченнями у домаганні шкодять ЛГБТ-спільноті.