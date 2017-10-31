Наїзд на людей у Нью-Йорку: восьмеро загиблих, 11 поранених

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Перші кадри: служби невідкладної допомоги на місці інциденту

Щонайменше вісім людей загинули і ще 11 постраждали внаслідок наїзду вантажівки на пішоходів і велосипедистів у Нью-Йорку.

Мер Нью-Йорка Білл де Бласіо назвав інцидент "боягузливим актом терору, спрямованим проти невинних цивільних".

Інцидент стався у районі Нижнього Мангеттена. Як повідомили у поліції, вантажівка виїхала на велосипедну доріжку і тротуар на високій швидкості.

"Близько 3:05 по обіді 29-річний чоловік в'їхав на орендованій вантажівці [компанії] Home Depot на велосипедну/пішохідну доріжку на перетині Вест-стріт і Г'юстон-стріт, прямуючи на південь", - повідомили у поліції.

Збивши людей, він врізалася у шкільний автобус. Після цього водій першої вантажівки вийшов із авто і почав розмахувати фальшивою вогнепальною зброєю.

"Після зіткнення зі шкільним автобусом, чоловік вийшов [із вантажівки], тримаючи два пістолети. Офіцер, що чергував у цьому районі, вистрілив йому в живіт", - повідомили у поліції.

29-річного підозрюваного затримали. Пізніше на місці подій знайшли два пневматичні пістолети.

Американські ЗМІ поширюють ім'я підозрюваного: Сайфулло Саїпов. Він нібито приїхав до США у 2010 році.

На місце подій прибули служби невідкладної допомоги, а також мер Білл де Бласіо і губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо.

Поліція рекомендувала жителям уникати відрізка вулиць Вест-стріт і Чамберс-стріт у фешенебельному районі Трайбека.

На прес-конференції комісар поліції Джеймс О'Ніл також оголосив, що поліцейські посилять патрулювання вулиць, особливо з огляду на парад з нагоди Гелловіна, який має пройти у Нью-Йорку пізніше цього дня.

У поліції додали, що розслідування триває.

Президент Дональд Трамп відреагував на інцидент у Twitter. "У Нью-Йорку, здається, дуже хвора і ненормальна людина вчинила ще одну атаку. Правоохоронні органи уважно стежать за цим. Не у США", - написав він.

Американські ЗМІ повідомляли, що підозрюваний нібито викрикував "Аллаху Акбар", вийшовши із автомобіля. Проте комісар поліції О'Ніл не підтвердив цієї інформації. Водночас у заяві поліції йдеться, що те, що вигукував підозрюваний, а також тип нападу змушує правоохоронців розглядати інцидент як потенційну терористичну атаку.