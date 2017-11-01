Facebook, Twitter і Google розповіли сенату про російських тролів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Слухання у сенаті називаються "Екстремістський контент і російська дезінформація в мережі"

Адвокати компаній Facebook, Twitter і Google дали свідчення представникам підкомітету Сенату США з питань злочинності та тероризму, які розслідують російське втручання у вибори американського президента у 2016 році.

Слухання, що триватимуть два дні, називаються "Екстремістський контент і російська дезінформація у мережі".

Представники інтернет-компаній відповідали на питання сенаторів про те, чому під час президентських виборів вони не помітили або не відреагували належним чином на організовану за російські гроші пропагандистську кампанію.

Законодавці в США розглядають можливість ухвалення нових правил для американських соцмереж і найбільших компаній в інтернеті. Серед розглянутих варіантів - прирівнювання найбільших соцмереж до ЗМІ.

На думку сенаторів, зміни необхідні, аби захистити американців від поширення в інтернеті і соціальних мережах пропаганди, дезінформації та підбурливих повідомлень.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив на слуханнях, що чинні правила не працюють.

Напередодні компанія Facebook повідомила, що 126 мільйонів американців могли бачити контент, який з 2015 року там публікували люди, що діяли з Росії і в інтересах РФ.

Компанія Twitter повідомила, що їй вдалося виявити не менше 36 тисяч російських ботів, які поширили 1,4 мільйона автоматичних твітів, пов'язаних з президентськими виборами в США. Кристувачі бачили їх не менше 288 мільйонів разів.

Google повідомив, що російські тролі опублікували понад тисячу політично ангажованих відеокліпів на YouTube, використовуючи 18 різних каналів.

"Погані хлопці не зупиняться"

"Ми знаємо, що погані хлопці не зупиняться, - заявив на слуханнях головний юрисконсульт Facebook Колін Стретч. - Нам доведеться продовжувати вчитися і вдосконалювати свою роботу, щоб випереджати їх".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зліва направо: адвокати Колін Стретч (Facebook), Шон Еджетт (Twitter) і Річард Салгадо (Google) дають свідчення в сенаті США

Сенатор Ел Франкен запитав представника Facebook, якому довелося віддуватися більше за інших, чому оплата в російських рублях не викликала підозр у фахівців компанії.

"Зараз ми бачимо, що повинні були поглянути на це пильніше і ширше, - визнав Колін Стретч. - Були сигнали, які ми пропустили".

Facebook та інші схожі компанії останнім часом заявляють, що значно активізували зусилля в боротьбі з ботами і спамом, а також намагаються краще інформувати користувачів про випадки, коли вони отримують політичну рекламу, а не новини.

Facebook, наприклад, обіцяє, що до кінця 2018 році питаннями безпеки в компанії займатимуться 20 тисяч людей, що вдвічі більше, ніж зараз.

"Я визнаю, що ви вживаєте заходів, але думаю, що цього недостатньо", - відповіла на це сенатор Емі Клобушар, демократка з Міннесоти.

Вона пропонує схвалити законопроект, згідно з яким соцмережі повинні підкорятися тим самим правилам, що і газети, радіо чи телебачення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Я думаю, що ви робите добру справу, але ваша міць мене іноді лякає", - сказав сенатор Джон Кеннеді

Інтернет-компанії заявляють, що готові співпрацювати в розробці законопроекту, але не говорять, чи підтримують вони його.

Сенатори намагалися зрозуміти під час слухань, як саме соцмережі та інтернет-компанії забезпечують баланс між свободою слова і правом на приватне життя з одного боку і боротьбою з тероризмом і політичною пропагандою з-за кордону з іншого.

"Я думаю, що ви робите добру справу, але ваша міць мене іноді лякає", - сказав сенатор-республіканець з Луїзіани Джон Кеннеді.