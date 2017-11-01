Теракт у Нью-Йорку: українців серед постраждалих немає

Копирайт изображения Reuters Image caption Влада вже назвала те, що сталося, терактом

Українських громадян серед загиблих і поранених внаслідок наїзду автомобіля на людей у Нью-Йорку немає - про це повідомили у посольстві України в США у середу.

"За попередньою інформацією, українських громадян серед загиблих або поранених немає", - зазначили на сторінці посольства у Facebook.

Водночас стало відомо, що серед вісьмох загиблих були п'ятеро друзів із Аргентини.

У числі жертв також громадянин Бельгії, решту поки що не ідентифікували.

Ще одинадцять людей поранено.

29-чоловік, який, як передають, є емігрантом із Узбекистану, виїхав на велодоріжку та тротуар на вантажівці у районі Нижній Мангеттен.

Поліцейські поранили й арештували нападника.

Американська влада вже назвала інцидент терактом - найбільшим за кількістю жертв у місті з часів атак 11 вересня 2001 року.

Згідно з повідомленнями, нападник вигукував "Аллаху Акбар!" ("Бог - найвеличніший!"), коли вийшов із авто.

Президент Дональд Трамп наказав міністерству внутрішніх справ посили перевірки.

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П'ятеро аргентинців входили до групи з десятьох друзів, які приїхали до Нью-йорка, аби відзначити 30-річчя закінчення навчання у політехнічному коледжі в місті Росаріо.

Їхню загибель підтвердили у МЗС Аргентини.

Серез загиблих був власник металургійної фірми Аріель Ерлій, який допоміг оплатити поїздку друзів, повідомила газета La Nación .

Міністерство закордонних справ Аргентини повідомило, що жервам було по 48 або 49 років.

У Росаріо оголосили триденну жалобу.

Що сталося

Як повідомили у поліції, вантажівка виїхала на велосипедну доріжку і тротуар на високій швидкості.

"Близько 3:05 по обіді 29-річний чоловік в'їхав на орендованій вантажівці [компанії] Home Depot на велосипедну/пішохідну доріжку на перетині Вест-стріт і Г'юстон-стріт, прямуючи на південь", - повідомили правоохоронці.

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Збивши людей, машина врізалася у шкільний автобус. Внаслідок зіткнення постраждало ще двоє дітей та двоє дорослих.

Після цього водій вантажівки вийшов із авто і почав розмахувати двома пістолетами.

Поліцейські, які перебували у тому районі, кілька разів поранили нападника у живіт, після чого його арештували.

Виявилося, що один з його пістолетів був пневматичним, інший - пейнтбольним.

Затриманий

Американські медіа, а також агентство Reuters з посиланням на свої джерела у поліції повідомили, що затриманий - уродженець Узбекистану Сайфулло Саїпов.

Йому 29 років і він нібито приїхав до США у 2010 році, жив у Флориді.

CBS News повідомляє, що у вантажівці знайшли записку, де згадується екстремістське об'єднання "Ісламська держава".

На прес-конференції журналісти запитали керівника поліції Нью-Йорка Джеймса О'Ніла про те, чи правда, що нападник викрикував "Аллах акбар!".

Копирайт изображения CBS Image caption Американські ЗМІ повідомили, що затриманий - 29-річний уродженець Узбекистану Сайфулло Саїпов (Фото 2016 року)

Керівник поліцейських відповів, що слова, сказані підозрюваним, коли він виліз з пікапа, й загальні обставини події дозволяють кваліфікувати його як терористичний акт.

А губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що затриманий, судячи з усього, діяв сам.

"Немає підстав припускати ширшу змову або план. Це були дії однієї людини, покликані заподіяти біль, каліцтва і, можливо, смерть", - завив він на прес-конференції.

Поліцейський департамент Нью-Йорка повідомив, що інших підозрюваних поки не розшукують.

Водночас правоохоронці просять очевидців надсилати ФБР відео чи фото моменту скоєння нападу.

Президент Дональд Трамп відреагував на інцидент у Twitter. "У Нью-Йорку, здається, дуже хвора і ненормальна людина вчинила ще одну атаку. Правоохоронні органи уважно стежать за цим. Не у США", - написав він.

"Ми не повинні дозволяти ІДІЛ повернутися чи потрапити до нашої країни після того, як перемогли їх на Близькому Сході. Досить!" - додав американський президент.

Він також висловив співчуття жертвам і сім'ях загиблих у "терористичній атаці в Нью-Йорку".

Напад стався напередодні святкувань Гелловіну, який масштабно відзначають у США.

Попри інцидент у Нью-Йорку все одно відбулися заходи до свята.

Пропустити Twitter допис , автор: @NYPDONeill NYers are resilient and won't be deterred. Great to see large crowd at annual Halloween parade in Village. Thx for showing world who we are. pic.twitter.com/rl3gC0wXfl — Commissioner O'Neill (@NYPDONeill) 1 листопада 2017 р.

"Ньюйоркці стійкі і не зупиняться. Ради бачити великий натовп на щорічному параді до Гелловіну у Village. Дякую, за те що показали світу, хто ми", - написав у Twitter глава поліції Нью-Йорка Джеймс О'Ніл.

Це найбільший за кількістю жертв напад в Нью-Йорку з 11 вересня 2001 року, коли в результаті теракту були зруйновані вежі Всесвітнього торгового центру й загинуло понад 2600 осіб.

Нинішній напад стався у західній частині Мангеттена, недалеко від місця, де стояли вежі Всесвітнього торгового центру.