Суд над прикордонником Колмогоровим перенесли на 6 листопада

Копирайт изображения UNIAN Image caption Прикордонники

Перегляд судового вироку прикордоннику Сергію Колмогорову перенесли на наступний понеділок, 6 листопада.

Таке рішення у четвер ухвалив Вищий спецiалiзований суд, який розглядає касацію по справі, через те, що на засідання не прибув представник прокуратури.

Сутність справи

Військовослужбовця 79-го прикордонного загону Сергія Колмогорова засудили до 13 років позбавлення волі за статтями про "умисне вбивство" і "перевищення службових повноважень працівником правоохоронного органу, що призвело до тяжких наслідків".

У вересні 2014 року він на блокпості у Маріуполі відкрив вогонь по цивільному автомобілю, внаслідок чого загинула жінка.

Захист Сергія Колмогорова наполягає на тому, що він виконував наказ й автомобіль потерпілих не зупинився на наказ прикордонників.

Обвинувальний вирок по цій справі виніс Приморського райсуд Маріуполя у листопаді минулого року. Пізніше його підтвердив Апеляційний суд Донецької області.