Порошенко сподівається, що Саудівська Аравія захищатиме кримських татар

Копирайт изображения president.gov.ua

Президент Петро Порошенко сподівається, що Саудівська Аравія долучатиметься до міжнародних зусиль, спрямованих на захист прав та інтересів кримських татар.

Про це він заявив під час офіційного візиту до королівства, зустрівшись з королем Салманом бін Абдулазізом Аль Саудом.

Порошенко подякував монарху за підтримку України у міжнародних організаціях щодо захисту суверенітету і цілісності.

Під час зустрічі Салман бін Абдулазіз Аль Сауд наголосив на дружньому характері відносин обох держав. Король сказав, що візит Порошенка відкриває нові можливості зміцнення контактів.

Президент України і король Саудівської Аравії домовились співпрацювати в політичній, торговельно-економічній, військово-технічній, енергетичній та інвестиційній сферах.

Питання кримських татар

Україна неодноразово заявляла про переслідування кримських татар в анексованому Криму. МЗС України повідомляв про ухвалення "політично вмотивованих" вироків кримськими судами.

За ґратами опинились лідери кримських татар Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров, звільнити яких вдалося за посередництва Туреччини.

Голова меджлісу Рефат Чубаров заявляв, що переслідування кримських татар стали наслідком "рішучої позиції" ‎кримськотатарської громади щодо територіальної цілісності України. Суд ООН зобов'язав Росію не порушувати права людини у Криму.

Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв твердив, що загалом близько 35 тисяч людей вимушено залишили Крим після анексії Криму. Із них 20 тисяч - це кримські татари.

Росія дискримінацію населення Криму заперечує.