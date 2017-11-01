Навальний подає до суду на Путіна

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Російський опозиціонер Олексій Навальний заявив, що планує подати до суду на президента Росії Володимира Путіна і його адміністрацію через те, що йому відмовляють у зустрічах із виборцями.

Політик раніше заявив, що планує балотуватися у президенти Росії, але влада у великих містах відмовила йому в проведенні зустрічей.

"Щотижня ми надсилаємо біля 200 заявок і всюди отримуємо відмови", - пише він.

"У суді ми надамо вичерпні докази того, як міські адміністрації по всій країні діють організовано, синхронно і за очевидними вказівками з Москви", - йдеться у повідомленні пана Навального.

Російський опозиціонер вважає, що чиновникам наказує не допускати зустрічей Навального з виборцями особисто президент Путін.

"[Під час судового процесу] вимагатимемо допитати свідків-чиновників і будемо доводити, що всі ці незаконні вказівки віддав особисто Путін", - пише пан Навальний.

"Будь він хоч тричі Навальний"

У понеділок на зустрічі Володимира Путіна із членами Ради з прав людини президенту розповіли про численні відмови в узгоджених мітингах опозиції через причини, які назвали непереконливими.

"Це й екстрений ремонт поливального водопроводу, перекладання плитки", - навів приклади журналіст Микола Сванідзе.

У відповідь пан Путін пообіцяв подумати, що зробити для користі громадянського суспільства, висловивши думку, що "деякі організатори заходів навмисне загострюють ситуацію, аби привернути увагу".

Олексій Навальний активно веде передвиборчу кампанію перед президентськими виборами. Втім, його шанси взяти у них участь значно зменшуються через судимість у справі "Кіровлісу" - процесу, що проходив, як встановив ЄСПЛ, із численними порушеннями.

Президент Володимир Путін поки що не заявив, що йде на вибори. Згідно з останнім опитуванням "Левада-центру", голоси за пана Путіна готові віддати 64% потенційних виборців.