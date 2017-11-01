Бойовики найбільше стріляли на донецькому напрямку - штаб

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Бойовики обстріляли позиції сил АТО на донецькому напрямку, втрат серед українських військових немає, повідомили у штабі АТО.

"Найбільш неспокійно було на Маріупольському напрямку. Тут окупанти з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі били по укріплення сил АТО біля Талаківки. З цієї ж зброї, у другій половині дня бойовики вели вогонь у районі Водяного", - йдеться у повідомленні.

На донецькому напрямку бойовики обстріляли з озброєння БПМ та автоматичного гранатомету підступи до Луганського. А близько 16 години застосовували протитанкові гранатомети на південно-східних околицях Авдіївки.

Загалом від опівночі сепаратисти п'ять разів порушили перемир'я. ЗСУ відповідали на це із піхотного озброєння.