Суд відмовився заарештувати сина Авакова

Копирайт изображения UNIAN Image caption Син міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Олександр під час засідання Солом'янського райсуду Києва з обрання йому запобіжного заходу, 1 листопада 2017 рік

Солом'янський районний суд міста Києва обрав фігуранту "справи рюкзаків" - синові очільника МВС Арсена Авакова Олександру запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне рішення виніс суддя Солом'янського райсуду Києва Віталій Українець.

Також суд зобов'язав Авакова-молодшого носити так званий "електронний браслет", і повідомляти органи слідства про зміну адреси свого проживання.

У чому звинувачують

Прокурори стверджували, що рюкзаки обійшлися Нацгвардії більш як у п'ятеро дорожче від собівартості їхнього виготовлення. Замість 555 гривень за одницю, їх продали за 2799 грн.

Загалом рюкзаків продали на 14,4 мільйонів гривень.

Також прокурори заявили, що це особливо тяжкий злочин, який передбачає від семи років арешту.

Представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на суді зазначили, що детективам НАБУ завадили провести обшук в Харкові у справі сина Авакова невідомі.

Вони також стверджували, що син міністра Авакова має зв'язки серед політиків і правоохоронців, які можуть перешкодити розслідуванню.

Сторона захисту

Адвокати Авакова-молодшого стверджували, що він був затриманий НАБУ незаконно.

Також вони заявляли, що він не збирається уникати слідства за кордоном, "не буде впливати на експертів, свідків чи інших фігурантів справи".

Натомість адвокати просили суд повністю відмовити у задоволенні клопотання прокурорів САП про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб цз альтернативою застави у п'ять мільйонів гривень.

"Рюкзаки Авакова"

У 2014-2015 роках МВС уклало договори з компанією "Дніпровенд" на 5 тис. рюкзаків вартістю 14,49 млн грн та приватним підприємством "Плигачов" на 1 тис. рюкзаків вартістю 2,1 млн грн.

В 2015 році ГПУ відкрила кримінальну справу через можливі зловживання при придбанні рюкзаків для МВС та Нацгвардії. Згодом цю справу передали НАБУ.

Копирайт изображения facebook.com/grytsenko.alex Image caption Детективи НАБУ проводили обшуки у справі про розтрату коштів при закупівлі рюкзаків для МВС

ЗМІ повідомляли, що рюкзаки придбали через підприємства, підконтрольні Олександру Авакову, сину міністра МВС.

Арсен Аваков раніше заявляв, що ні він, ні його родина не мають стосунку до постачальників рюкзаків МВС. За його словами, процедура закупівлі рюкзаків була прозорою.

У лютому 2016 року у Youtube з'явилося відео з прихованої камери, на якому видно, як нібито син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков домовлявся з ймовірно екс-заступником глави МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

У програмі журналістських розслідувань "Схеми" зазначили, що це відео може стати доказом у справі про розкрадання коштів під час закупівлі рюкзаків.