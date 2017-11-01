Поліція посилила режим роботи у Києві та області

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Поліція Києва та області з 31 жовтня перейшла на посилений режим служби, повідомили у прес-службі відомства на Facebook.

Керівник Нацполіції Сергій Князєв ухвалив таке рішення через низку тяжких злочинів з використанням зброї та вибухівки на Київщині.

"У першу чергу, посилені заходи спрямовані на забезпечення безпеки наших громадян. Тому прошу з розумінням поставитися до збільшення присутності поліцейських на вулицях, вокзалах, аеропортах, на в'їздах-виїздах з Києва та області, у місцях масового перебування людей", - наголосив очільник відомства.

Зокрема, на вулицях збільшили кількість нарядів поліції, до складу яких увійшли патрульні, кінологи, оперативники та інші правоохоронці.

У вівторок секретар РНБО Олександр Турчинов доручив посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим в Україні через "терористичні акти та вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої".