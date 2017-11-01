Міністр оборони Британії подав у відставку

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Міністр оборони Британії, сер Майкл Феллон подав у відставку, визнавши, що його поведінка у минулому може "не відповідати" стандартам, які прийнятні серед британських військових.

Цього тижня сер Феллон вибачився за те, що 15 років тому поклав руку на коліно журналіста.

Джерела BBC говорять, що його рішення не пов'язане з новими або якимись конкретними скаргами на його адресу.

В останні дні в британському парламенті часто обговорювали питання сексуальних домагань.

"В останні дні з'явилася низка свідчень про членів парламенту, у тому числі і про мою поведінку в минулому. Не все правда, але я визнаю, що в минулому я не відповідав високим вимогам, які ми покладаємо на Збройні сили, які я маю честь представляти", - йдеться в заяві пана Феллона про відставку, яку оприлюднила канцелярія прем'єра Британії.

Пан Феллон також зазначив, що його рішення про відставку є правильним, бо "за ці роки змінилася культура, і те що могло б бути прийнятним 15, 10 років тому, зараз таким не є".