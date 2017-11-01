Трамп обіцяв позбутися лотереї "грін-карт"

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Президент США Дональд Трамп закликав до скасування лотереї "грін-карт".

"Сьогодні я починаю процес припинення програми лотереї різноманіття. Я попрошу конгрес негайно ініціювати роботу, аби позбутися цієї програми", - заявив пан Трамп журналістам у Білому домі.

Раніше президент написав у Twitter, що виступає за заміну програми "грін-карт" системою, яка ґрунтується на оцінці рис потенційних іммігрантів.

Американська влада поки офіційно не підтвердила, що 29-річний Сайфулло Саїпов приїхав до США саме за "грін-картою".

Пан Саїпов перебував за кермом прокатного автомобіля, який у вівторок збив кілька десятків людей у Нижньому Манхеттені, восьмеро людей загинули. Представники влади знайшли підтвердження/, що підозрюваний, який був поранений поліцейськими і ушпиталений, захоплювався ідеями джихадистського угрупування "Ісламська держава".

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Що таке лотерея "грін-карт"?

Програму лотереї "грін-карт" заснували в 1990 році. Щороку майже 50 тисяч мігрантів отримують право на постійне проживання в США за її допомогою.

У розробці цієї програми активну роль зіграв чинний лідер демократичної меншості у сенаті Чак Шумер, тоді колишній конгресмен. Вона отримала підтримку обох партій у конгресі і її затвердив президент Буш-старший.

У середу у своїх ранкових твітах пан Трамп назвав програму "дітищем Шумера".

Втім Чак Шумер у 2013 році був серед авторів законопроекту, який пропонував ліквідувати лотерею "грін-карт".

Цей законопроект ухвалив сенат, але йому чинили опір республіканці у палаті представників.

Копирайт изображения ST CHARLES COUNTY POLICE DEPT Image caption Це фото Сайфулло Саїпова зробила поліція Міссурі в 2016 році

Узбекистан та міграція до США

Жителі колишніх радянських республік беруть участь у цій лотереї із 1995 року.

У 2017 році Узбекистан посів п'яте місце за кількістю тих, хто виграв "грін-карти" після Росії, Ірану, Демократичної Республіки Конго та Ефіопії. Число узбецьких переможців лотереї в 2017 році склало понад чотири тисячі.

Одна із умов участі у лотереї - середня освіта або її еквівалент.

Сухроб Ісмаїлов, колишній юрист із Ташкента, а наразі незалежний консультант у Нью-Йорку, пояснює: "Жителі Узбекистану цінують "грін-карту". Аби втілити американську мрію, вони роблять усе, щоб отримати візу для в'їзду до США".

Велику кількість учасників лотереї серед громадян Узбекистану пояснюють злочинною діяльністю посередників, які заповнюють тисячі електронних бланків від імені громадян Узбекистану, які ні про що не підозрюють.

Переможці лотереї мають заплатити велику суму такому посереднику, щоб не втратити шанс скористатися візою.

Узбецькі громадяни знають, що "грін-карта" надає їм не лише дозвіл на роботу, а й медичне страхування.

Сухроб Ісмаїлов розповідає, що до нього постійно звертаються жителі Узбекистану і питають, як отримати "грін-карту" і виїхати з країни.

Дані Інституту Катона щодо мігрантів у США з Узбекистану