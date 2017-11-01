США: Саїпову пред'явили звинувачення у тероризмі

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Федеральні прокурори у Нью-Йорку висунули громадянину Узбекистану Сайфулло Саїпову звинувачення у вбивстві восьми людей на Манхеттені і наданні фінансової допомоги терористичній організації.

У вівторок 29-річний мігрант із Узбекистану наїхав фургоном на кількох десятків людей у центрі Нью-Йорка, восьмеро загинули.

Поліція уразила Саїпова в живіт, він ушпиталений.

У заяві прокуратури йдеться, що пан Саїпов відмовився від права не свідчити проти самого себе і визнав, що його надихало угруповання "Ісламська держава".

Раніше в середу президент США Дональд Трамп підтримав ідею відправити Саїпова (якого він назвав "твариною") у табір Гуантанамо на Кубі, як "ворожого комбатанта" у "війні з тероризмом", яку проголосили після 11 вересня 2001 року. Цю ініціативу раніше підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем, які часто критикують чинного президента.

Паралельно пан Трамп підтримав ліквідацію програми "грін-карт", за допомогою якої, за попередньою інформацією, Саїпов приїхав до США в 2010 році.

Також в середу ввечері з'явилися повідомлення, що ФБР розшукує ще одного громадянина Узбекистану в цій справі.