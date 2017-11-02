Нападника у Нью-Йорку звинуватили в тероризмі
Американські прокурори висунули іммігранту з Узбекистану Сайфулло Саїпову звинувачення у вбивстві щонайменше восьми людей на Манхеттені.
29-річного чоловіка також звинувачують у наданні фінансової допомоги угрупованню "Ісламська держава".
У вівторок він наїхав фургоном на кількох десятків людей у центрі Нью-Йорка, восьмеро з них загинули.
Поліція поранила Саїпова в живіт, він ушпиталений.
Прокурори кажуть, що Саїпов розмовляв із ними вільно, відмовившись від права не свідчити проти себе.
Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що нападника слід засудити до смертної кари, хоча вона скасована в штаті Нью-Йорк.
У вівторок вранці вантажівка виїхала на велосипедну доріжку мангеттенської вулиці, збивши велосипедистів і пішоходів.
Шестеро людей померли на місці події, ще двоє - у лікарні. Ще 12 людей були поранені, дев'ять з них залишаються в лікарні.
Як випливає з судових документів:
- Саїпов заявив, що запланував цей напад ще два місяці тому
- Він сказав, що обрав Гелловін для нападу, тому що на вулицях у цей день більше людей
- Він хотів вивісити на пікапі прапор "ІД", але вирішив не привертати до себе уваги
- У його мобільних телефонах виявили 90 відео "ІД" зі сценами насильства
- Він заявив, що його особливо надихнуло звернення лідера "ІД" аль-Багдаді, який закликав до відплати за смерть в Іраку
Повідомляються також, що на допиті Саїпов попросив дозволу вивісити в його лікарняній палаті прапор "Ісламської держави".
Голова нью-йоркського відділення ФБР Білл Суїні повідомив, що слідчим вже дуже багато відомо про Сайфулло Саїпова, але розслідування ще тільки починається.
"Пред'явлені йому сьогодні звинувачення серйозні, але вони у жодному разі не означають, що наша робота закінчена. Ми продовжимо використовувати всі наші можливості, щоб розібратися в його зв'язках і мотивах. Будьте впевнені, що ми не зупинимося, поки не розслідуємо всі версії і припущення", - заявив Суїні.
ФБР також повідомило, що знайдено 32-річного Мухаммадзоіра Кадиров, імовірно також іммігранта з Узбекистану, що зацікавив слідчих у зв'язку з цією справою. У середу він з'явився на сайті ФБР в списку оголошених в розшук, але зараз його там вже немає.
Як повідомляє Reuters, представник американських спецслужб повідомив агентству, що Саїпов контактував з Кадировим і ще однією людиною, ім'я якої не називається.
Хто такий підозрюваний?
Повідомляють, що до переїзду в Патерсон, штат Нью-Джерсі, Сайфулло Саїпов жив в Тампі, штат Флорида.
Він прибув до Америки з Узбекистану 2010 року і має посвідку на проживання і роботу в США. Компанія Uber підтвердила, що він працював на неї водієм.
Водій вантажівки, який є співвітчизником Саїпова, розповів агентству Reuters, що той захопився релігією, коли опинився в США, де його вразила свобода віросповідання, немислима в Узбекистані.
"Він був людиною замкнутою, нервовою й іноді агресивно.. Він жив у своєму світі", - розповів Міррахмат Муминов. За його словами, Саїпов насилу зводив кінці з кінцями, погано знав англійську і не дуже добре говорив по-російськи.
За його словами, до переїзду в США Саїпов жив у Ташкенті.
Раніше в середу президент США Дональд Трамп підтримав ідею відправити Саїпова (якого він назвав "твариною") у табір Гуантанамо на Кубі, як "ворожого комбатанта" у "війні з тероризмом", яку проголосили після 11 вересня 2001 року.
Цю ініціативу раніше підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем, які часто критикують чинного президента.
Паралельно пан Трамп підтримав ліквідацію програми "грін-карт", за допомогою якої, за попередньою інформацією, Саїпов приїхав до США в 2010 році.