Нападника у Нью-Йорку звинуватили в тероризмі

Копирайт изображения Reuters Image caption Саїпов з'явився в суді в інвалідному візку. Йому пред'явили звинувачення у вбивстві восьми людей. (Малюнок, зроблений в залі суду Манхеттена)

Американські прокурори висунули іммігранту з Узбекистану Сайфулло Саїпову звинувачення у вбивстві щонайменше восьми людей на Манхеттені.

29-річного чоловіка також звинувачують у наданні фінансової допомоги угрупованню "Ісламська держава".

У вівторок він наїхав фургоном на кількох десятків людей у центрі Нью-Йорка, восьмеро з них загинули.

Поліція поранила Саїпова в живіт, він ушпиталений.

Прокурори кажуть, що Саїпов розмовляв із ними вільно, відмовившись від права не свідчити проти себе.

Президент США Дональд Трамп написав у Twitter, що нападника слід засудити до смертної кари, хоча вона скасована в штаті Нью-Йорк.

У вівторок вранці вантажівка виїхала на велосипедну доріжку мангеттенської вулиці, збивши велосипедистів і пішоходів.

Шестеро людей померли на місці події, ще двоє - у лікарні. Ще 12 людей були поранені, дев'ять з них залишаються в лікарні.

Як випливає з судових документів:

Саїпов заявив, що запланував цей напад ще два місяці тому

Він сказав, що обрав Гелловін для нападу, тому що на вулицях у цей день більше людей

Він хотів вивісити на пікапі прапор "ІД", але вирішив не привертати до себе уваги

У його мобільних телефонах виявили 90 відео "ІД" зі сценами насильства

Він заявив, що його особливо надихнуло звернення лідера "ІД" аль-Багдаді, який закликав до відплати за смерть в Іраку

Повідомляються також, що на допиті Саїпов попросив дозволу вивісити в його лікарняній палаті прапор "Ісламської держави".

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Голова нью-йоркського відділення ФБР Білл Суїні повідомив, що слідчим вже дуже багато відомо про Сайфулло Саїпова, але розслідування ще тільки починається.

"Пред'явлені йому сьогодні звинувачення серйозні, але вони у жодному разі не означають, що наша робота закінчена. Ми продовжимо використовувати всі наші можливості, щоб розібратися в його зв'язках і мотивах. Будьте впевнені, що ми не зупинимося, поки не розслідуємо всі версії і припущення", - заявив Суїні.

Копирайт изображения EPA Image caption Масштабне розслідування триває. На знімку - поліція біля будинку Саїпова в Нью-Джерсі

ФБР також повідомило, що знайдено 32-річного Мухаммадзоіра Кадиров, імовірно також іммігранта з Узбекистану, що зацікавив слідчих у зв'язку з цією справою. У середу він з'явився на сайті ФБР в списку оголошених в розшук, але зараз його там вже немає.

Як повідомляє Reuters, представник американських спецслужб повідомив агентству, що Саїпов контактував з Кадировим і ще однією людиною, ім'я якої не називається.

Хто такий підозрюваний?

Повідомляють, що до переїзду в Патерсон, штат Нью-Джерсі, Сайфулло Саїпов жив в Тампі, штат Флорида.

Він прибув до Америки з Узбекистану 2010 року і має посвідку на проживання і роботу в США. Компанія Uber підтвердила, що він працював на неї водієм.

Водій вантажівки, який є співвітчизником Саїпова, розповів агентству Reuters, що той захопився релігією, коли опинився в США, де його вразила свобода віросповідання, немислима в Узбекистані.

"Він був людиною замкнутою, нервовою й іноді агресивно.. Він жив у своєму світі", - розповів Міррахмат Муминов. За його словами, Саїпов насилу зводив кінці з кінцями, погано знав англійську і не дуже добре говорив по-російськи.

За його словами, до переїзду в США Саїпов жив у Ташкенті.

Копирайт изображения Reuters Image caption Обвинувачений відмовився від права не свідчити проти самого себе і заявив, що був натхненний ідеями "Ісламської держави"

Раніше в середу президент США Дональд Трамп підтримав ідею відправити Саїпова (якого він назвав "твариною") у табір Гуантанамо на Кубі, як "ворожого комбатанта" у "війні з тероризмом", яку проголосили після 11 вересня 2001 року.

Цю ініціативу раніше підтримали сенатори-республіканці Джон Маккейн і Ліндсі Грем, які часто критикують чинного президента.

Паралельно пан Трамп підтримав ліквідацію програми "грін-карт", за допомогою якої, за попередньою інформацією, Саїпов приїхав до США в 2010 році.