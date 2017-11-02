В АТО двоє бійців підірвалися на міні, один загинув - штаб

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО / Facebook

Минулої доби на Донбасі загинув один український військовий, один був поранений і ще один дістав бойову травму, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Військовий загинув напередодні удень, підірвавшись на вибуховому пристрої. Ще один зазнав важких поранень в результаті цього ж інциденту, кажуть у штабі.

Загалом за добу було зафіксовано 17 порушень перемир'я, однак суттєвих змін в обстановці не відбулося, ідеться у повідомленні.

"Збройні сили України 13 разів вогнем у відповідь жорстко пригнічували активність ворога", - заявили у штабі.

Обстріли зокрема велися неподалік Кримського, де був травмований один боєць, на підступах до Троїцького, біля Старогнатівки та в Авдіївській промзоні, додали у штабі.

У самопроголошеній "ДНР" звинувачують у обстрілах українських військових.