В Одесі горів дерев'яний корпус санаторію - ДСНС

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В Одесі у середу ввечері загорівся двоповерховий дерев'яний корпус санаторію "Красні Зорі", повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій Одещини.

В результаті пожежі ніхто не постраждав і не загинув, зазначили у відомстві.

Повідомлення про пожежу надійшло близько 22:00 середи і після опівночі її загасили, заявили у ДСНС.

Корпус, що горів, був недіючим.

Причину пожежі встановлюють.

У вересні в Одесі сталася пожежа в дитячому таборі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей і ще кілька дітей постраждали.

Дерев'яний корпус, де спалахнула пожежа, вигорів ущент.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями про порушення вимог пожежної безпеки та службову недбалість.

У зв'язку з тим, що сталося, затримали директора табору Петроса Саркісяна, виховательку Наталія Янчик та екс-віце-мера Зінаїду Цвірінько.

Згодом суд відпустив Наталію Янчик на поруки депутатів Верховної Ради. Зінаїду Цвірінько відпустили під особисті зобов'язання.